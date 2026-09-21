    Chladoňová v časovke obhajuje medailu. Kde sledovať MS v cyklistike? (TV program)

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|21. sep 2026 o 09:50
    ShareTweet1

    Pozrite si TV program pre MS v cyklistike 2026. Viktória Chladoňová dnes štartuje v časovke žien do 23 rokov.

    Slovensko dnes bude mať v akcii prvého zástupcu na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike.

    Na programe šampionátu v kanadskom Montreale je časovka žien do 23 rokov, v ktorej bude štartovať Viktória Chladoňová.

    Rodáčka zo Soblahova vyštartuje v pozícii obhajkyne striebornej medaily, keď pred rokom v Rwande dokázala uspieť v rovnakej kategórii ako najmladšia pretekárka štartového poľa.

    Kde sledovať ms v cyklistike 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Štart pretekov je naplánovaný na 15:00 h SEČ, pričom Chladoňová sa dostane na štart o hodinu a pätnásť minút neskôr ako posledná spomedzi 52 cyklistiek.

    V časovke sa predstaví aj Chladoňovej krajanka Sofia Ungerová, ktorá vyštartuje ako osemnástka v poradí.

    Priamy prenos z pretekov odvysielajú stanicu STVR Šport, Eurosport 1, ČT Šport aj maďarský kanál M4 Sport.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky na MS 2026.
    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky na MS 2026.
    Jeden z dvojice Slovákov skončil v elitnej dvadsiatke. Majstrom sveta sa stal Španiel
    ut 21:031
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Chladoňová v časovke obhajuje medailu. Kde sledovať MS v cyklistike? (TV program)