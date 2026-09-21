Chladoňová v časovke obhajuje medailu. Kde sledovať MS v cyklistike? (TV program)

Slovensko dnes bude mať v akcii prvého zástupcu na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike.
Na programe šampionátu v kanadskom Montreale je časovka žien do 23 rokov, v ktorej bude štartovať Viktória Chladoňová.
Rodáčka zo Soblahova vyštartuje v pozícii obhajkyne striebornej medaily, keď pred rokom v Rwande dokázala uspieť v rovnakej kategórii ako najmladšia pretekárka štartového poľa.
Štart pretekov je naplánovaný na 15:00 h SEČ, pričom Chladoňová sa dostane na štart o hodinu a pätnásť minút neskôr ako posledná spomedzi 52 cyklistiek.
V časovke sa predstaví aj Chladoňovej krajanka Sofia Ungerová, ktorá vyštartuje ako osemnástka v poradí.
Priamy prenos z pretekov odvysielajú stanicu STVR Šport, Eurosport 1, ČT Šport aj maďarský kanál M4 Sport.