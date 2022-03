Na tréning prišli len dvaja. Zakladateľ Juventusu odhlásil klub zo súťaže

MALÉ KOZMÁLOVCE. V poslednom jesennom zápase dal hetrik. Gabriel Bombicz je ozajstný futbalový fanatik, ktorého to ťahalo na ihrisko aj po päťdesiatke. Pred jarnou časťou VII. ligy v ObFZ Levice však zakladateľ klubu v Malých Kozmálovciach musel spraviť bolestivé rozhodnutie. Pre nízky záujem a nízky počet hráčov odhlásil klub zo súťaže. Mali podporu obce „Malé Kozmálovce je malá dedina, má štyristo obyvateľov. Niekedy veľmi dávno tu pravdepodobne bol futbalový tím, ale keď som sa sem prisťahoval, futbal tu nefungoval,“ uviedol pre Sportnet Gabriel Bombicz.

Sedem rokov trénoval Čaku, no keď si kúpil dom v Malých Kozmálovciach, rozhodol založiť futbalový klub. Keďže je fanúšikom turínskeho veľkoklubu, pomenoval ho Juventus Malé Kozmálovce. Aj logo klubu nápadne pripomína staré logo Juventusu Turín. „To som celé vymyslel ja,“ vravel s hrdosťou v hlase Gabriel Bombicz.

Klub mal plnú podporu obce, starosta vyšiel v ústrety futbalistom a obec pokryla režijné náklady na fungovanie klubu. „Keď som prišiel, na tréningu sme hrávali na veľké brány, keďže vždy tu bolo 20-22 hráčov. Žiaľ, tie časy sú už preč,“ poznamenal zakladateľ klubu. Podarilo sa im dať dokopy slušný káder na II. triedu: starší hráči so skúsenosťami zo štvrtej či piatej ligy sa premiešali s mladými domácimi.

Nedalo sa to ustáť V poslednom polroku však predstavoval nedostatok futbalistov čoraz väčší problém. Juventus Malé Kozmálovce nastúpil v stretnutí proti Ipeľským Úľanom iba s desiatimi hráčmi a v ďalších piatich zápasoch nemali ani jedného náhradníka.„Niektorí odcestovali za prácou do zahraničia, niektorí to po zlých výsledkoch vzdali a nemienili pokračovať,“ vysvetľoval Bombicz. V jesennej časti získal Juventus desať bodov, z 17 zápasov vyhral tri, raz remizoval. Skóre mal 33:58 a v tabuľke VII. ligy bol na predposlednom mieste. Pred začiatkom jarnej časti už bolo zrejmé, že by mali k dispozícii celkovo iba štrnásť hráčov a dvaja-traja z nich by mohli prísť iba občas. „To sa nedalo ustáť. Keby sme sa oklamali a išli by sme do toho, tak by sme niekedy chodili na zápas jedenásti, inokedy iba deviati,“ vravel Bombicz.

Ak sa mi chce, prídem, ak nie... Povestnou poslednou kvapkou v pohári bolo, keď na posledný tréning pred jarným štartom prišli iba dvaja. „V kabíne som našiel iba dvoch hráčov a úplne ma to zlomilo. V tom momente som odhlásil tím zo súťaže. Veď takto sa nedá, ani prípravný zápas, ani sa zísť… Na futbal sa treba aj pripraviť, ale oni to chcú hrať štýlom: ak sa mi chce, prídem, ak sa mi nechce, neprídem. Ja to neakceptujem,“ hovoril sklamane Gabriel Bombicz.