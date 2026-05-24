VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Veľkej Británie prehrali na majstrovstvách sveta v Zürichu s Lotyšskom 0:6 a po roku zostúpia späť do I. A divízie.
Pred pondelňajším posledným zápasom s Nemeckom zostávajú bez bodu a strácajú v tabuľke tri body na Maďarsko, ktorému podľahli 0:5.
Lotyši sú s deviatimi bodmi zo šiestich stretnutí štvrtí a majú nakročené k postupu do štvrťfinále.
Hokejisti Lotyšska nastúpili prvýkrát na turnaji s bývalým kladenským útočníkom Tralmaksom, ktorý tím posilnil z farmy Detroitu. Na jasnom víťazstve sa podieľal tromi bodmi za gól a dve asistencie.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026