    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina A
    0 - 6
    0:3, 0:3, 0:0
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (3)
    Fotka zo zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|24. máj 2026 o 18:51
    Hokejisti Veľkej Británie prehrali na majstrovstvách sveta v Zürichu s Lotyšskom 0:6 a po roku zostúpia späť do I. A divízie.

    Pred pondelňajším posledným zápasom s Nemeckom zostávajú bez bodu a strácajú v tabuľke tri body na Maďarsko, ktorému podľahli 0:5.

    Lotyši sú s deviatimi bodmi zo šiestich stretnutí štvrtí a majú nakročené k postupu do štvrťfinále.

    Lotyšský hráč Oskars Lapinskis (vľavo) bojuje o puk s Britom Markom Richardsonom počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Rudolfs Balcers strieľa gól počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Lotyšský hráč Martins Dzierkals oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Hokejisti Lotyšska nastúpili prvýkrát na turnaji s bývalým kladenským útočníkom Tralmaksom, ktorý tím posilnil z farmy Detroitu. Na jasnom víťazstve sa podieľal tromi bodmi za gól a dve asistencie.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    5
    3
    0
    0
    2
    14:20
    9
    5
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026