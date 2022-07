VIDEO: Pred Tour bol pozitívny na covid, aj tak štartoval. Potom vyhral dlhý únik

Bola to dobrá príležitosť pre únik. A približne 60 kilometrov pred cieľom sa doňho pustil Luxemburčan Bob Jungels.

Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu AG2R Citroën triumfoval na slávnych pretekoch prvýkrát v kariére. Pred pretekmi pritom mal pozitívny test na covid-19. Keďže však nemal nemal byť infekčný, na Tour mu umožnili štartovať.

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Vlani som mal veľké zdravotné problémy, no dokázal som sa vrátiť a momentálne sa cítim výborne. Skúsil som to na dlhý únik, pretože to je spôsob, ako dokážem vyhrávať. Dnešok je jeden z najkrajších dní v mojej kariére," povedal v cieli Jungels.

Na šprintérskej prémii nemal Wout van Aert konkurenta a pripísal si maximálny bodový zisk, v súťaži o zelený dres má už takmer dvojnásobok bodov pred druhým Jakobsenom. Sagan je siedmy s takmer dvestobodovou stratou.

Pozrite si zostrih 9. etapy na Tour de France 2022.