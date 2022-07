VIDEO: Rozhodujúci útok celej Tour? Vingegaard zničil Pogačara

COL DU GRANON. "Od začiatku sa bude jazdiť naplno a o to viac to bude zaujímavejšie aj pre divákov," hovoril o 11. etape komentátor Štěpán Straka.

Mnohí si kladú otázku, či to bol rozhodujúci moment celej Tour. Vingegaard má solídny náskok, ale dvojnásobný šampión to nenechá len tak. "Nevzdávam sa. Budem bojovať do poslednej chvíle," povedal Pogačar.

Pozrite si zostrih 11. etapy na Tour de France 2022.