VIDEO: Van Aert predviedol perfektnú časovku, Vingegaard dlho bojoval o výhru

ROCAMADOUR. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa premiérovo v kariére stane víťazom Tour de France.

Stačí mu na to prísť v nedeľu do cieľa 109. ročníka na Elyzejských poliach v Paríži. Jazdec stajne Jumbo-Visma potvrdil skvelú formu v sobotňajšej časovke z Lacapelle-Marival do Rocamadouru dlhej 40,7 km, v ktorej obsadil 2. miesto.

Opäť zdolal svojho najväčšieho súpera v boji o žltý dres a dvojnásobného obhajcu Tadeja Pogačara zo Slovinska (SAE Team Emirates). Ten na neho stratil v celkovom poradí 3:34 minúty.