VIDEO: Tréner mu kričal, aby vybehol do útoku. Brankár strelil gól „rybičkou“

„Kredit treba dať trénerovi, ktorý kričal, aby som vybehol do útoku. Kopali sme priamy kop, po ktorom prišiel roh. Spoluhráč ma ideálne našiel a rybičkou som upratal loptu do siete,“ tešil sa brankár ŠK Dohňany Rastislav Scherk .

Gól venuje útočníkom

Pre gólmana Dohnian to bol prvý gól v súťažnom zápase. Spoluhráčom do kabíny preto niečo donesie.

„Keď to chalanom nejde, musím to zobrať do vlastných rúk,“ smial sa a dodal:

„Ale nie. Spoluhráčov musím pochváliť za bojovnosť do konca. Gól venujem našim útočníkom.“

Gól brankára Scherka tešil o to viac, že padol v derby. „Bol to čisto remízový zápas. Teším sa preto, že máme aspoň bod. Nebolo by spravodlivé, keby sme odišli s prázdnou,“ uviedol.