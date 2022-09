Veľkolepé! Real Madrid ukázal zábery z rekonštrukcie štadióna

MADRID. Futbalisti Realu Madrid sa už vrátili na Štadión Santiago Bernabéu, ale práce na ňom ešte prebiehajú.

Klub do obsiahlej rekonštrukcie, ktorá sa začala v roku 2019, investuje až viac než 800 miliónov eur a prestavba by mala ešte trvať do konca roka 2022.

Legendárny štadión pútal pozornosť fanúšikov už pred rekonštrukciou a jeho súčasný vzhľad berie dych ešte viac.

VIDEO: Štadión Santiago Bernabéu počas rekonštrukcie