Pogačar súperov nešetril. Pridal ďalšie víťazstvo. Sagan chcel ísť do úniku

Pre Slovinca to bolo už ôsme etapové víťazstvo na Tour.

Do úniku sa v úvode etapy pokúšal dostať aj Peter Sagan, jeho pokus však nebol úspešný. Do cieľa prišiel vzhľadom na prudké stúpanie s niekoľkominútovou stratou.

V sobotu pokračuje Tour etapou do Lausanne. Je to jedna z kľúčových etáp v bodovacej súťaži. Profil etapy nie je rovinatý a do cieľa vedie 5-kilometrové stúpanie so sklonom 4,6-percenta. Víťaz však získa v cieli 50 bodov do boja o zelený dres.