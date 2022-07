VIDEO: Peter Sagan zabával fanúšikov na Alpe d'Huez

"Pierre Latour chcel ísť do úniku, tak som mu to chcel rozbehnúť. Potom som to ľutoval celý prvý kopec," smial sa v cieli slovenský majster.

V piatok vymenia cyklisti alpské prostredie za rovinatú, no dvestokilometrovú trasu s cieľom v Saint Étienne. Textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Šprintérska etapa bude špecializovaná pre adeptov na zelený dres, a tak by aj pre Sagana mohla byť ľahšia.

"Ľahšia ako ľahšia, uvidíme. Dlhé kopce môžu byť problém. Uvidíme, či sa to bude dať ukontrolovať v balíku a prísť do šprintu, alebo to bude spieť do úniku. Uvidíme," dodal pre RTVS Sagan.