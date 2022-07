Sagan skončil na úvod Tour mimo prvej stovky, víťaz prekvapil

Časovku v centre Kodane poznačil dážď. Pršať začalo už pred štartom a dážď ustal približne po hodine a pol. Najväčší favoriti štartovali, keď pršalo a mohlo to ovplyvniť ich čas, keďže v zákrutách museli ísť opatrnejšie. Na mokre sa v zákrutách šmýkalo.

Naopak Lampaert sa dostal na trať, keď dážď ustal. Hoci cesta bola stále mokrá. Lampaert nebol veľkým favoritom na víťazstvo. Na Tour de France vybojoval etapové víťazstvo po prvý raz. "Je to šialené. Nechápem, ako sa to mohlo stať," vravel pre Eurosport krátko po tom, čo prišiel do cieľa.

Peter Sagan skončil v druhej polovici štartového poľa. Na Belgičana stratil minútu a 27 sekúnd.

Sobotňajšia 2. etapa vedie z Roskilde do Nyborgu. Etapu môže poznačiť vietor. Cieľ je kúsok za mostom, ktorý vedie cez prieliv Veľký Belt.

