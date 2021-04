Pomenujú po ňom skok. Rus dvakrát predviedol to, čo sa nedarilo 34 rokov

BAZILEJ. Doteraz sa to nikomu nepodarilo, ale on to dokázal hneď dvakrát za jeden šampionát.

Ruský športový gymnasta Nikita Nagornyj ohúril na majstrovstvách Európy v Bazileji skokom, ktorý zvládol v súťaži ako prvý v histórii.

Na prostných skočil trojité salto vzad schylmo. A dočká sa veľkej pocty, keďže tento skok pomenujú po ňom.

Prvýkrát sa mu to podarilo v kvalifikácii. V nej však vyšliapol mimo označeného územia a dostal zrážku 0,1 bodu.

VIDEO: Nikita Nagornyj a jeho skok v kvalifikácii