VIDEO: Kuriózny moment. Brankár dal gól a bál sa tešiť

Hostia mali v nadstavenom čase výhodu štandardnej situácie. Tú nezahral ideálne Rastislav Fulka, no lopta sa odrazila pred nikým nekrytého Jánošíka, ktorý prekonal brankára domácich.

„Ani neviem, ako sa to celé zomlelo. Teším sa, že som tímu pomohol k zisku dôležitého bodu,“ vravel po zápase brankár TJ Považský Chlmec Dušan Jánošík.

Do útoku vybehol aj brankár Dušan Jánošík, ktorý sa stal hrdinom. V poslednej minúte gólom vyrovnal na konečných 3:3.

„Bola to poriadna náhoda. Keby som loptu trafil ako som chcel, letela by vedľa. Mne sa však pošmyklo, trafil som ju zle a cez chránič prešla dnu,“ dodal Jánošík, ktorý je pravák, no skóroval ľavou nohou.