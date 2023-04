VIDEO: Na toto si tam išiel? Ľudia brankárovi neverili, on strelil krásny gól

BIELY KOSTOL. Priamy kop mu nevyšiel. Oprel sa však do odrazenej lopty a slabšou ľavou nohou ju poslal do siete.

Brankár FK Biely Kostol Martin Šutta strelil krásny gól. Rozhodol ním zápas ôsmej ligy ObFZ Trnava proti FK AŠK Slávia Trnava (3:1).

„Pravidelne kopem priame kopy. Dlhšie som neskóroval, no veril som si, že to tam teraz padne. A vyšlo to. Ľavačkou. Ani neviem, ako sa to celé udialo,“ nadšene vravel brankár FK Biely Kostol Martin Šutta.

VIDEO: Gól brankára Martina Šutta