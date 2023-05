VIDEO: Výnimočný moment. Do útoku vybehol brankár a strelil gól

„Nič podobné som nezažil. Ani neviem, ako som to trafil. Kolenom? Bola to dosť náhoda,“ s úsmevom vravel Filip Rašlík z FK Vajnory.

„Pýtal som sa trénera, či môžem ísť do útoku. Kričal som na neho, no keďže mi neodpovedal, utekal som na hrot. A vyšlo to,“ dodal.

„Kopali sme štandardnú situáciu. Centrovaná lopta sa vrátil naspäť, preto som chcel ísť do brány. Opakovaný center však pristál na mne a nejako som ho pretlačil do siete,“ opisoval Rašlík.

Gól venuje spoluhráčom

Tréner sa tešil z bodu za remízu 2:2, spoluhráči si ho doberali. „Všetci mi vraveli, aby som sa neopil. Vraj idem ráno do práce. Robím ekonóma v jednej firme, takže, ak by som poplietol nejaké číslo, nebolo by to najlepšie,“ vtipkoval.

Gól venujte spoluhráčom, najmä útočníkom. „Ukázal som im, ako to majú dávať. A teraz je rad na nich,“ smial sa Rašlík.

Vajnory sú v piatej lige na štrnástom mieste tabuľky. Len o skóre pred CFK Pezinok – Cajla a o bod nad Svätým Jurom.

„Je to náročné. Nerátali sme s tým, že budeme hrať o záchranu. Ale verím, že to zvládneme. Máme dobré mužstvo, zostávajú štyri kolá, z ktorých potrebujeme dvanásť bodov. A bude dobre,“ uviedol.