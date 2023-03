VIDEO: Má zmluvu v hodnote 102 miliónov. Hviezdny bejzbalista sa kuriózne zranil počas oslavy

Zdravotnú indispozíciu si totiž na podujatí World Baseball Classic privodil počas oslavy triumfu svojho národného tímu nad výberom Dominikánskej republiky, po ktorom sa Portoričania dostali do štvrťfinále turnaja.

Díazovi museli z hracej plochy pomôcť spoluhráči. Neskôr ho posadili do invalidného vozíka a odtlačili do útrob štadióna v Miami.

Dvadsaťosemročný nadhadzovač je na klubovej úrovni oporou tímu MLB New York Mets, s ktorým len v novembri 2022 predĺžil zmluvu o päť sezón v hodnote 102 miliónov dolárov.

Díaz padol na hraciu plochu s boľavým kolenom v okamihu, keď so spoluhráčmi skákal na znak oslavy víťazstva a postupu. Bol to práve on, ktorý v deviatej zmene na nadhode dostal z hry pálkarov súpera.

Vážnosť Díazovho zranenia ešte nie je známa, no hrozí, že vynechá minimálne úvod sezóny MLB naplánovaný na 30. marca.