Svet veslovania smúti. Legendárny Nór a olympijský šampión mal len 50 rokov

Vo veku 50 rokov zomrel nórsky skifár Olaf Tufte, dvojnásobný olympijský víťaz a jediný premožiteľ Ondřeja Synka na olympijských hrách v Pekingu 2008.
Médiám to oznámila rodina slávneho veslára, ktorý počas svojej kariéry zvádzal súboje aj s ďalšou českou hviezdou veslovania Václavom Chalupom.
Tufte v utorok zomrel v nemocnici v Osle, kam ho v pondelok previezla záchranná helikoptéra po tom, čo ho našli v bezvedomí na rodinnej farme. Podľa vyhlásenia rodiny skolaboval bez prítomnosti svedkov.
Slávny športovec, držiteľ Ceny Thomasa Kellera za prínos svetovému veslovaniu od roku 2021, po sebe zanechal manželku Ainu a dve deti.
„Už som si poplakal,“ povedal Synek pre ČTK. Správu sa dozvedel v utorok popoludní. „Nemal som pri sebe telefón a keď som ho zobral do ruky, mal som ho plný správ. Stále to ešte rozdýchavam,“ priznal 43-ročný bývalý skifár.
Nórska veslárska hviezda bola Synkovým dlhoročným súperom, no zároveň aj jeho veľkým priateľom.
„Bol to vlastne môj najlepší medzinárodný kamarát. Bývali sme spolu na sústredeniach, ja som bol u neho doma, on u mňa. Ešte v nedeľu večer sme si písali.
Vracal som sa z dovolenky v Belgicku a posielal som mu fotografie s deťmi. A v pondelok ho vraj našli. Neviem, čo k tomu dodať,“ povedal zdrvený Synek.
Tufte patril medzi najúspešnejších veslárov histórie a štartoval na siedmich olympijských hrách.
Vo finále skifu zvíťazil v Aténach 2004, kde Václav Chalupa obsadil piate miesto, a o štyri roky neskôr v Pekingu, kde triumfoval o necelú sekundu pred Synkom.
Svoju olympijskú medailovú zbierku doplnil striebrom z dvojskifu zo Sydney 2000 a bronzom v rovnakej disciplíne z olympijských hier v Riu de Janeiro 2016.
Naposledy štartoval na olympiáde vo veku 45 rokov v Tokiu 2021 ako člen posádky párovej štvorky.
Zo skifu má Tufte kompletnú zbierku medailí aj z majstrovstiev sveta, celkovo ich získal päť. V roku 2001 triumfoval, pričom Václav Chalupa skončil tretí.
Svetový titul obhájil o dva roky neskôr v Miláne. So Synkom sa stretol na stupňoch víťazov po zisku striebra v japonskom Gifu v roku 2005, kde oboch porazila ďalšia legenda skifu, Novozélanďan Mahé Drysdale, a opäť o dva roky neskôr v Mníchove. Tam si Synek s Tuftem za Drysdalom poradie vymenili.