Veslárka Mészárosová skončila vo finále ME šiesta, zlato získala Ruska

Noémi Mészárosová
Noémi Mészárosová (Autor: Zdeněk Šišma)
TASR|2. aug 2026 o 13:48
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Na celom šampionáte štartovala ako jediná Slovenka.

Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noémi Mészárosová skončila šiesta vo finále skifu ľahkých váh na ME v talianskom Varese.

V nedeľňajšej jazde zaostala o 57,37 s za víťaznou Marijou Žjovnerovou, ktorá štartovala ako Neutrálna športkovkyňa.

Ruska triumfovala na 2000 m dlhej trati s náskokom 6,11 s pred Holanďankou Tescou Kettlerovou a potvrdila úlohu najväčšej favoritky.

Tretia finišovala s takmer desaťsekundovou stratou Grékyňa Gavriela Lioliouová. Mészárosová bola jedinou slovenskou zástupkyňou na kontinentálnom šampionáte.

Vodné športy

    Noémi Mészárosová
    Noémi Mészárosová
    Veslárka Mészárosová skončila vo finále ME šiesta, zlato získala Ruska
    dnes 13:48
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