Veslárka Mészárosová skončila vo finále ME šiesta, zlato získala Ruska

Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noémi Mészárosová skončila šiesta vo finále skifu ľahkých váh na ME v talianskom Varese.
V nedeľňajšej jazde zaostala o 57,37 s za víťaznou Marijou Žjovnerovou, ktorá štartovala ako Neutrálna športkovkyňa.
Ruska triumfovala na 2000 m dlhej trati s náskokom 6,11 s pred Holanďankou Tescou Kettlerovou a potvrdila úlohu najväčšej favoritky.
Tretia finišovala s takmer desaťsekundovou stratou Grékyňa Gavriela Lioliouová. Mészárosová bola jedinou slovenskou zástupkyňou na kontinentálnom šampionáte.