Neskúsený kôň spôsobil na Taxise masaker, Veľkú pardubickú vyhral favorit

„Francúz so Stukom šli spredu, nepozná to a kôň mu bočil na posledné chvíľu. Taxis sa musí skákať proti lesu, inak sa kone zabrzdia a skáču do priekopy. Na Taxis musíte rovno a kolmo, nie do šikma,“ citoval Sport džokeja Jakuba Kocmana, ktorý skončil na Taxise v sedle Zatara.

Situáciu komentoval aj rekordér Veľkej pardubickej Josef Váňa.

„Veľa sme nevideli, ale Stuke začal bočiť a vyrobil tam hrôzu. Neskúsený kôň. Jazdec je potom vymaľovaný. S tým sa potom nedá nič robiť. Keď nejaký kôň spraví taký zmätok, tak je to průser.“