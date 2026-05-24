Veľká Británia nemala nárok a opúšťa elitu. K postupu zo skupiny sa priblížili Lotyši

MS v hokeji 2026 - skupina A
Veľká Británia - Lotyšsko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Góly: 10. Dzierkals (Egle, Tralmaks), 14. Smirnovs (Tumanovs, Vilmanis), 20. Balcers (Smirnovs, Mamčics), 23. Tralmaks (Balcers, Šmits), 37. Egle (Tralmaks), 39. Krastenbergs (Vilmanis, Šmits)
Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) – Hautamäki (Fín.), Rey (USA), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 8071
V. Británie: Robson (41. Bowns) – Halbert, Richardson, Brown, Steele, Clements, Tetlow, Jenion – C. Neilson, Waller, Kirk – Dowd, Betteridge, Perlini – Harewood, L. Neilson, Lachowicz – Curran, Shudra, Davies – Hopkins
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Zile, Mamčics, Tumanovs – Smirnovs, Vilmanis, Balcers – Egle, Tralmaks, Dzierkals – Batna, Andersons, Krastenbergs – Skrastinš, Lapinskis, Prohorenkovs – Buncis
Hokejisti Veľkej Británie po roku vypadli z elitnej kategórie MS. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po nedeľnej hladkej prehre s Lotyšskom 0:6 naďalej bez bodu a už s istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A-skupiny.
- ONLINE: Veľká Británia - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026
- Informácie o MS v hokeji 2026 (prehľad)
V poslednom zápase sa síce ešte Briti môžu dotiahnuť na Maďarsko, s ním však prehrali vzájomný zápas a tak sa v roku 2027 predstavia iba v A-skupine I. divízie MS.
Lotyši hladkým triumfom zvýraznili svoju nádej na postup do štvrťfinále. Po príchode zo zámoria sa hneď vo svojom prvom dueli blysol Eduards Tralmaks tromi bodmi (1+2).
Druhé čisté konto na turnaji zaznamenal brankár Kristers Gudļevskis.
Briti odohrajú svoj záverečný duel v skupine v pondelok o 20.20 h proti Nemecku, Lotyši o deň neskôr v utorok o 12.20 h proti Maďarsku.
VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Lotyši potvrdili rolu favorita prvýkrát po desiatich minútach hry, keď vydarenú kombináciu druhej útočnej formácie zakončil presne Dzierkals.
Už o necelé štyri minúty neskôr sa k odrazenému puku dostal medzi kruhmi Smirnovs a prestrelil brankára Robsona - 0:2.
Trojgólovú periódu zavŕšil 42 sekúnd pred sirénou Balcers, pre ktorého to bol už šiesty presný zásah na turnaji.
II. tretina:
V prostrednej časti pridal pobaltský tím ďalšie tri góly a definitívne zlomil súpera, ktorý nedokázal prekonať Gudlevskisa ani raz.
III. tretina:
V tretej tretine sa už skóre nemenilo.
Hlasy po zápase
Liam Kirk, útočník V. Británie: „Úprimne, myslím si, že od začiatku až do konca sme jednoducho hrali veľmi zle. Do posledných dvoch zápasov sme išli s cieľom vyhnúť sa zostupu. Nemyslím si, že sme začali zle, ale potom sme úplne vypli – straty pukov, slabé čítanie hry, navyše nám chýbala bojovnosť.“
Rudolfs Balcers, kapitán Lotyšska: „Myslím si, že sme odohrali kvalitný zápas a konečne sme zaznamenali viac presných zásahov. Som rád, že sme podali koncentrovaný výkon počas celých 60 minút. Teší ma, že mi to tam padá a je len škoda, že som dnes nedal ešte viac gólov.“