    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina A
    0 - 6
    0:3, 0:3, 0:0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Veľká Británia nemala nárok a opúšťa elitu. K postupu zo skupiny sa priblížili Lotyši

    Martins Dzierkals oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu Veľká Británia - Lotyšsko.
    Martins Dzierkals oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu Veľká Británia - Lotyšsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|24. máj 2026 o 18:32
    Lotyšsko dnes zdolalo Veľkú Britániu v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Veľká Británia - Lotyšsko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

    Góly: 10. Dzierkals (Egle, Tralmaks), 14. Smirnovs (Tumanovs, Vilmanis), 20. Balcers (Smirnovs, Mamčics), 23. Tralmaks (Balcers, Šmits), 37. Egle (Tralmaks), 39. Krastenbergs (Vilmanis, Šmits)

    Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) – Hautamäki (Fín.), Rey (USA), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

    Diváci: 8071

    V. Británie: Robson (41. Bowns) – Halbert, Richardson, Brown, Steele, Clements, Tetlow, Jenion – C. Neilson, Waller, Kirk – Dowd, Betteridge, Perlini – Harewood, L. Neilson, Lachowicz – Curran, Shudra, Davies – Hopkins

    Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Zile, Mamčics, Tumanovs – Smirnovs, Vilmanis, Balcers – Egle, Tralmaks, Dzierkals – Batna, Andersons, Krastenbergs – Skrastinš, Lapinskis, Prohorenkovs – Buncis

    Hokejisti Veľkej Británie po roku vypadli z elitnej kategórie MS. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po nedeľnej hladkej prehre s Lotyšskom 0:6 naďalej bez bodu a už s istotou skončia na poslednom mieste tabuľky A-skupiny.

    V poslednom zápase sa síce ešte Briti môžu dotiahnuť na Maďarsko, s ním však prehrali vzájomný zápas a tak sa v roku 2027 predstavia iba v A-skupine I. divízie MS.

    Lotyši hladkým triumfom zvýraznili svoju nádej na postup do štvrťfinále. Po príchode zo zámoria sa hneď vo svojom prvom dueli blysol Eduards Tralmaks tromi bodmi (1+2).

    Druhé čisté konto na turnaji zaznamenal brankár Kristers Gudļevskis.

    Briti odohrajú svoj záverečný duel v skupine v pondelok o 20.20 h proti Nemecku, Lotyši o deň neskôr v utorok o 12.20 h proti Maďarsku.

    VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    5
    3
    0
    0
    2
    14:20
    9
    5
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Lotyši potvrdili rolu favorita prvýkrát po desiatich minútach hry, keď vydarenú kombináciu druhej útočnej formácie zakončil presne Dzierkals.

    Už o necelé štyri minúty neskôr sa k odrazenému puku dostal medzi kruhmi Smirnovs a prestrelil brankára Robsona - 0:2.

    Trojgólovú periódu zavŕšil 42 sekúnd pred sirénou Balcers, pre ktorého to bol už šiesty presný zásah na turnaji. 

    II. tretina:

    V prostrednej časti pridal pobaltský tím ďalšie tri góly a definitívne zlomil súpera, ktorý nedokázal prekonať Gudlevskisa ani raz.

    Fotogaléria zo zápasu Veľká Británia - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Lotyšský hráč Oskars Lapinskis (vľavo) bojuje o puk s Britom Markom Richardsonom počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Rudolfs Balcers strieľa gól počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Lotyšský hráč Martins Dzierkals oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu základnej A-skupiny Veľká Británia - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    III. tretina:

    V tretej tretine sa už skóre nemenilo.

    Hlasy po zápase

    Liam Kirk, útočník V. Británie: „Úprimne, myslím si, že od začiatku až do konca sme jednoducho hrali veľmi zle. Do posledných dvoch zápasov sme išli s cieľom vyhnúť sa zostupu. Nemyslím si, že sme začali zle, ale potom sme úplne vypli – straty pukov, slabé čítanie hry, navyše nám chýbala bojovnosť.“

    Rudolfs Balcers, kapitán Lotyšska: „Myslím si, že sme odohrali kvalitný zápas a konečne sme zaznamenali viac presných zásahov. Som rád, že sme podali koncentrovaný výkon počas celých 60 minút. Teší ma, že mi to tam padá a je len škoda, že som dnes nedal ešte viac gólov.“

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 24. mája

    24.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    3 SN - 2
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 16:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    0 - 6
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

