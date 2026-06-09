Emotívny list pred MS. Vdova po Jotovi napísala kapitánovi Škótska: Nebudeš tam len ty

Vdova po portugalskom futbalistovi Diogovi Jotovi napísala v liste kapitánovi Škótska Andymu Robertsonovi, že si je istá, že jej zosnulý manžel bude v jeho „srdci“, keď v sobotu povedie tím na úvodný zápas MS v USA, Kanade a Mexiku.
Jota a Robertson sa spriatelili počas pôsobenia v Liverpoole. Portugalčan pôsobil v tíme od roku 2020 až do svojej smrti 3. júla 2025. Skonal vo veku 28 rokov pri autonehode, pri ktorej zomrel aj jeho brat Andre Silva.
Robertson, ktorý ukončil deväťročné pôsobenie v Liverpoole, keď minulý piatok podpísal zmluvu s Tottenhamom Hotspur, vzdal hold Jotovi po tom, čo si Škóti zabezpečili miesto na MS prvýkrát od roku 1998.
„Veľa sme spolu hovorili o účasti na majstrovstvách sveta, pretože on vynechal posledné s Portugalskom a ja tiež so Škótskom,“ povedal Robertson v novembri minulého roka po víťazstve v baráži nad Dánskom.
Rute Cardosová, matka troch Jotových detí, vo svojom liste, ktorý zverejnila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) spolu s videom, na ktorom ho číta Robertson, uviedla, že jeho slová z tej noci sa jej hlboko dotkli.
„Keď som počula tvoje slová a dozvedela sa, čo si cítil v ten deň, keď sa Škótsko po toľkých rokoch čakania kvalifikovalo na MS, som si uvedomila, že Diogo nikdy skutočne neopustil ihrisko,“ napísala Cardosová, ktorá sa vydala za Jotu niekoľko dní predtým, ako zomrel.
„Zober si so sebou aj jeho sen. A keď vstúpiš na ihrisko, viem, že tam nebudeš len ty. Diogo bude s tebou v tvojich myšlienkach, v tvojom srdci. Ďakujem, že si na neho nezabudol,“ dodala Cardosová.