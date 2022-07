Legendárny strongman a hviezda MMA. Chystá sa v Poľsku historický súboj?

VARŠAVA. V starom kontinente by sme len ťažko hľadali známejšiu organizáciu zmiešaných bojových umení.

Teraz to vyzerá, že by sa fanúšikovia poľskej KSW mohli dočkať exkluzívneho duelu hviezd MMA, ktorý by v mnohom prepisoval historické štatistiky.

Reč je o strete šampióna velterovej a stredny divízie KSW Roberta Soldiča a legendárneho bojovníka a bývalého najsilnejšieho muža sveta Mariusza Pudzianowskiho.