V boxe vydláždil cestu Alimu a Tysonovi. Kto bol legendárny Jack Johnson? (3. časť)

Zápasil v časoch, kedy napriek zrušeniu otroctva platili v južanských štátoch USA viaceré nariadenia o rasovej segregácii. Ľudia sa bežne delili na „bielych“ a „farebných“, no on vytrval a dokázal niečo, čo nikto pred ním.

Samotný duel bol nakoniec veľkým šokom a prekvapením. Navrátilec do ringu Jeffries nebol schopný ohroziť protivníka.

Titulok dobových novín zo San Francisca znel po zápase jasnou rečou: "Víťazstvo prišlo po demolácii, porazený odišiel do zabudnutia". (Zdroj: American historic newspaper)

Johnson sa týmto rozhodnutím hodným okamžitej diskvalifikácie nenechal rozhodiť a duel dotiahol do víťazného konca.

V pätnástom kole sa značne unavený a krvácajúci Jeffries sa potácal po tvrdých inkasovaných úderoch k zemi. Čo ale nastalo neskôr, sa do histórie boxu zapísalo ako hanebný a zúfalý krok.

Johnson nemal v pláne si odsedieť nespravodlivý trest, a tak radšej utiekol do Kanady. Neskôr zápasil v Európe, Mexiku a na Kube.

Napriek faktu, že sa po zápase s Wilardom vrátil späť na víťaznú vlnu a víťazil, Johnson bol rozhodnutý sa vrátiť do USA, kde bol na neho stále vydaný platný zatykač. Po návrate do vlasti sa 42-ročný zápasník vydal do rúk polície a nespravodlivý trest spred desiatich rokov si aj odsedel.

Johnson v profesionálnom boxe zápasil do veku 53 rokov, aj keď už bol len tieňom kedysi dominantného šampióna. Lásku k športu prejavil Johnson aj v neskoršom veku.

V roku 1945 ako šesťdesiatsedemročný absolvoval exhibičný zápas na podporu kúpy vojnových dlhopisov.

Čo sa týka osobného života, Johnson bol v prvom rade mužom, ktorý miloval dámsku spoločnosť. Z nej pramenili viaceré menšie romániky, úlety či dlhotrvajúce vzťahy. Podľa oficiálnych záznamov mal Johnson minimálne osem vážnejších známostí, z čoho bol trikrát ženatý.

Storočie po odsúdení sa dočkal spravodlivosti

Rasovo motivované nespravodlivé odsúdenie z roku 1913, ktoré ovplyvnilo jeho kariéru a život neostalo bez odozvy. Po viac než storočí bola Johnsonovi udelená prezidentská milosť z pera administratívy Donalda Trumpa.

Slávnostný akt a pocta legende boxu prebiehala v máji 2018 v bielom dome za prítomnosti prezidenta USA, Johnsonových potomkov, prezidenta svetovej organizácie boxu WBC, známeho herca Sylvestera Stallonea a bývalých šampiónov ťažkej váhy, Lennoxa Lewisa či Deontaya Wildera.