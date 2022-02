V boxe bez rukavíc dostanem za zápas viac než šampión UFC, hovorí Mendes

V aguste minulého roka sa však Mandes rozhodol prejsť do boxu bez rukavíc. 36-ročný bojovník sa vtedy upísal lige BKFC.

Dostane viac peňazí než kráľ ťažkej váhy UFC?

V súvislosti s jeho debutom v boxe bez rukavíc sa bývalý uspešný zápasník pre portál MMAJunkie rozrozprával o prechode do nového športu.

Mendes sa mimo iného zastavil aj pri peniazoch, ktoré by mal v organizácii BKFC zarábať.

„Poviem to asi takto. Práve som videl, čo dostal za zápas šampión ťažkej váhy UFC a moja výplata bude vyššia. Je to šialené, som za to veľmi vďačný,“ opísal nový kontrakt bojovník s úsmevnou prezývkou Money.