    Uzbekistan
    Uzbekistan
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina K
    Mexiko City
    04:00
    Kolumbia
    Kolumbia

    Nemáte čo stratiť, odkazuje legenda. Húževnatosť Uzbekov pocíti aj vášnivá Kolumbia

    Futbalisti Uzbekistanu
    Futbalisti Uzbekistanu (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. jún 2026 o 14:00
    ShareTweet0

    Ázijský nováčik sa na svetový šampionát prebojoval až na ôsmy pokus.

    Futbalisti Uzbekistanu sa premiérovo kvalifikovali na majstrovstvá sveta vo futbale a ich tréner Fabio Cannavaro im pred prvým duelom odkázal, aby si to išli hlavne užiť.

    Ázijská krajina však verí, že na najväčšom fóre zanechá aj dobrý dojem. Svoje kvality môže predviesť už vo štvrtok o 04.00 SELČ na legendárnom Aztéckom štadióne v Mexiku proti Kolumbii.

    Uzbekistan získal nezávislosť v roku 1992 a na svetový šampionát sa prebojoval až na ôsmy pokus. Podarilo sa mu to ako prvej krajine z centrálnej Ázie v histórii a tretej z bývalého Sovietskeho zväzu po Rusku a Ukrajine.

    Miestenku na turnaji si vybojoval vlani v júni, keď obsadil druhé miesto v A-skupine 3. kola ázijskej kvalifikácie pod vedením Timura Kapadzeho, ktorého však v októbri nahradil Cannavaro.

    Uzbekistan - Kolumbia

    predpokladané zostavy:

    Uzbekistan: Jusupov - Ašurmatov, Chusanov, Abdullajev - Sajfiev, Šukurov, Mozgovoj, Nasrullajev - Fajzullajev, Urunov - Šomurodov

    Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Lerma, Rios - Arias, Rodriguez, Diaz - Suarez

    Aztécky štadión (Mexiko), rozhodcovia: Anthony Taylor - Gary Beswick, Adam Nunn (všetci Angl.)

    Jeden z najlepších obrancov histórie a kapitán majstrov sveta z roku 2006 mal za cieľ pripraviť tím na premiéru medzi elitou.

    „Pred prvým zápasom som povedal hráčom, že nemajú čo stratiť. Mali by si to hlavne užiť. Mať možnosť hrať na majstrovstvách sveta nie je každodenná záležitosť,“ vyhlásil Cannavaro, ktorý verí, že v skupine s Kolumbiou, Portugalskom a DR Kongom môže zabojovať o tretie miesto a postup.

    Na ihrisku sa bude spoliehať najmä na hviezdneho obrancu Abdukodira Chusanova z Manchestru City a na druhej strane na kapitána Eldora Šomurodova a krídelníka Abbosbeka Fajzullajeva. „Uzbekovia sú húževnatí a nikdy sa nevzdávajú. Hrať proti nim je skutočná skúška,“ uviedol.

    Kolumbia sa predstaví už na siedmom finálovom turnaji, maximum dosiahla v roku 2014 v Brazílii, kde obsadila piate miesto. So šiestimi gólmi bol vtedy najlepší strelec MS James Rodriguez.

    Teraz už 34-ročný ofenzívny stredopoliar nechýba ani na tohtoročnom turnaji a s kapitánskou páskou povedie tím v prvom zápase. I keď za Minnesotu odohral od februára len osem duelov, v národnom tíme má svoje pevné miesto.

    „James je v dobrej forme, fyzicky sa zlepšuje a samozrejme, jeho talent a jeho vlastnosti z neho robia hráča, ktorý, niekedy aj bez toho, aby behal toľko ako ostatní, definuje veci a prináša do hry jasnosť,“ povedal tréner Kolumbie Nestor Lorenzo.

    Pre Rodrigueza sú to už tretie MS, čím sa medzi kolumbijskými hráčmi vyrovná Carlosovi Valderramovi a Freddymu Rinconovi. Na konte má 126 reprezentačných štartov, len o štyri menej ako národný rekordér David Ospina. Na čelo historických tabuliek krajiny sa na týchto MS môže dostať aj medzi kanoniermi, na Radamela Falcaa stráca päť presných zásahov.

    „Pre nás debutantov je veľmi dôležitý, pretože hral na toľkých majstrovstvách sveta. Je to globálna ikona. Má kvalitu a veľa skúseností. Sledoval som ho z domu v roku 2014 a oslavoval som jeho góly, je pre mňa veľmi vzrušujúce byť s ním tíme,“ povedal pre AP 23-ročný útočník Carlos Gomez.

    Silné stránky Kolumbie vyčnievajú najmä v ofenzíve, kde sa okrem Rodrigueza bude spoliehať na kanoniera Luisa Suareza, ktorý dal v minulej sezóne za Sporting Lisabon v 51 dueloch vo všetkých súťažiach až 37 gólov a deväť asistencií, a hviezdneho Luisa Diaza. Krídelník Bayernu strelil v 51 zápasoch 26 gólov a na ďalších 23 prihral.

    Kolumbia sa v rokoch 2014 a 2018 prebojovala zo skupiny, no v Katare chýbala a preto je hladná po úspechu.

    „Hlavné posolstvo je užiť si to, byť vďačný a dať zo seba všetko pre kolumbijský dres. Vďaka Bohu, že sme po ôsmich rokoch späť na tomto turnaji. Sme nadšení a dychtiví urobiť veci správne,“ dodal tréner Lorenzo.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny K na MS vo futbale 2026

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026 - skupina K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DR KongoDR KongoCOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    PortugalskoPortugalskoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréning Južnej Kórei
    Tréning Južnej Kórei
    Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréning Južnej Kórei
    Tréning Južnej Kórei
    Kórejčania majú na MS obavy zo špionáže. Ich tréning narušil dron
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Nemáte čo stratiť, odkazuje legenda. Húževnatosť Uzbekov pocíti aj vášnivá Kolumbia