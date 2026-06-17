Nemáte čo stratiť, odkazuje legenda. Húževnatosť Uzbekov pocíti aj vášnivá Kolumbia

Futbalisti Uzbekistanu sa premiérovo kvalifikovali na majstrovstvá sveta vo futbale a ich tréner Fabio Cannavaro im pred prvým duelom odkázal, aby si to išli hlavne užiť.
Ázijská krajina však verí, že na najväčšom fóre zanechá aj dobrý dojem. Svoje kvality môže predviesť už vo štvrtok o 04.00 SELČ na legendárnom Aztéckom štadióne v Mexiku proti Kolumbii.
Uzbekistan získal nezávislosť v roku 1992 a na svetový šampionát sa prebojoval až na ôsmy pokus. Podarilo sa mu to ako prvej krajine z centrálnej Ázie v histórii a tretej z bývalého Sovietskeho zväzu po Rusku a Ukrajine.
Miestenku na turnaji si vybojoval vlani v júni, keď obsadil druhé miesto v A-skupine 3. kola ázijskej kvalifikácie pod vedením Timura Kapadzeho, ktorého však v októbri nahradil Cannavaro.
Uzbekistan - Kolumbia
predpokladané zostavy:
Uzbekistan: Jusupov - Ašurmatov, Chusanov, Abdullajev - Sajfiev, Šukurov, Mozgovoj, Nasrullajev - Fajzullajev, Urunov - Šomurodov
Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Lerma, Rios - Arias, Rodriguez, Diaz - Suarez
Aztécky štadión (Mexiko), rozhodcovia: Anthony Taylor - Gary Beswick, Adam Nunn (všetci Angl.)
Jeden z najlepších obrancov histórie a kapitán majstrov sveta z roku 2006 mal za cieľ pripraviť tím na premiéru medzi elitou.
„Pred prvým zápasom som povedal hráčom, že nemajú čo stratiť. Mali by si to hlavne užiť. Mať možnosť hrať na majstrovstvách sveta nie je každodenná záležitosť,“ vyhlásil Cannavaro, ktorý verí, že v skupine s Kolumbiou, Portugalskom a DR Kongom môže zabojovať o tretie miesto a postup.
Na ihrisku sa bude spoliehať najmä na hviezdneho obrancu Abdukodira Chusanova z Manchestru City a na druhej strane na kapitána Eldora Šomurodova a krídelníka Abbosbeka Fajzullajeva. „Uzbekovia sú húževnatí a nikdy sa nevzdávajú. Hrať proti nim je skutočná skúška,“ uviedol.
Kolumbia sa predstaví už na siedmom finálovom turnaji, maximum dosiahla v roku 2014 v Brazílii, kde obsadila piate miesto. So šiestimi gólmi bol vtedy najlepší strelec MS James Rodriguez.
Teraz už 34-ročný ofenzívny stredopoliar nechýba ani na tohtoročnom turnaji a s kapitánskou páskou povedie tím v prvom zápase. I keď za Minnesotu odohral od februára len osem duelov, v národnom tíme má svoje pevné miesto.
„James je v dobrej forme, fyzicky sa zlepšuje a samozrejme, jeho talent a jeho vlastnosti z neho robia hráča, ktorý, niekedy aj bez toho, aby behal toľko ako ostatní, definuje veci a prináša do hry jasnosť,“ povedal tréner Kolumbie Nestor Lorenzo.
Pre Rodrigueza sú to už tretie MS, čím sa medzi kolumbijskými hráčmi vyrovná Carlosovi Valderramovi a Freddymu Rinconovi. Na konte má 126 reprezentačných štartov, len o štyri menej ako národný rekordér David Ospina. Na čelo historických tabuliek krajiny sa na týchto MS môže dostať aj medzi kanoniermi, na Radamela Falcaa stráca päť presných zásahov.
„Pre nás debutantov je veľmi dôležitý, pretože hral na toľkých majstrovstvách sveta. Je to globálna ikona. Má kvalitu a veľa skúseností. Sledoval som ho z domu v roku 2014 a oslavoval som jeho góly, je pre mňa veľmi vzrušujúce byť s ním tíme,“ povedal pre AP 23-ročný útočník Carlos Gomez.
Silné stránky Kolumbie vyčnievajú najmä v ofenzíve, kde sa okrem Rodrigueza bude spoliehať na kanoniera Luisa Suareza, ktorý dal v minulej sezóne za Sporting Lisabon v 51 dueloch vo všetkých súťažiach až 37 gólov a deväť asistencií, a hviezdneho Luisa Diaza. Krídelník Bayernu strelil v 51 zápasoch 26 gólov a na ďalších 23 prihral.
Kolumbia sa v rokoch 2014 a 2018 prebojovala zo skupiny, no v Katare chýbala a preto je hladná po úspechu.
„Hlavné posolstvo je užiť si to, byť vďačný a dať zo seba všetko pre kolumbijský dres. Vďaka Bohu, že sme po ôsmich rokoch späť na tomto turnaji. Sme nadšení a dychtiví urobiť veci správne,“ dodal tréner Lorenzo.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program skupiny K na MS vo futbale 2026
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