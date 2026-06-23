Iránci dostali od USA deň navyše. Do dejiska zápasu môžu vycestovať skôr

USA uvoľnili reštrikcie voči iránskemu tímu na MS vo futbale a umožnili mu odcestovať do Spojených štátov už dva dni pred zápasom.
Počas prvých dvoch stretnutí v kalifornskom Inglewoode mali hráči z ázijskej krajiny povolené pricestovať na územie USA najskôr deň pred zápasom.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA uviedlo, že stále platí, že iránsky tím bude musieť po zápase v Seattli (v sobotu o 5.00 SELČ) proti Egyptu ihneď odcestovať z krajiny.
Hovorca Iránskej futbalovej federácie potvrdil, že mužstvo v stredu opustí svoj hlavný kemp v mexickej Tijuane a odletí do Seattlu.
Iránska reprezentácia sa sťažuje na cestovné obmedzenia uvalené na tím a na výzvy, ktorým hráči čelia od vypuknutia vojny s USA.
Svoj hlavný „stan“ musela presunúť z arizonského Tucsonu do mexickej Tijuany, niekoľkí funkcionári a členovia tímu nedostali vstupné víza a nemohli cestovať s výpravou do USA.
Po nedeľňajšej remíze s Belgickom (0:0) iránsky reprezentant Alireza Jahanbakhsh vyjadril nádej, že tím bude môcť čo najskôr odcestovať do Seattlu, aby sa adaptoval na podmienky v dejisku zápasu s Egyptom.
„Nežiadame veľa. Žiadame len rovnaký prístup ako pre všetkých ostatných 47 tímov,“ citovala Jahanbakhsha agentúra AP.