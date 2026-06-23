    Iránci dostali od USA deň navyše. Do dejiska zápasu môžu vycestovať skôr

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 21:03
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    Mužstvo v stredu opustí svoj hlavný kemp v mexickej Tijuane a odletí do Seattlu.

    USA uvoľnili reštrikcie voči iránskemu tímu na MS vo futbale a umožnili mu odcestovať do Spojených štátov už dva dni pred zápasom.

    Počas prvých dvoch stretnutí v kalifornskom Inglewoode mali hráči z ázijskej krajiny povolené pricestovať na územie USA najskôr deň pred zápasom.

    Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA uviedlo, že stále platí, že iránsky tím bude musieť po zápase v Seattli (v sobotu o 5.00 SELČ) proti Egyptu ihneď odcestovať z krajiny.

    Hovorca Iránskej futbalovej federácie potvrdil, že mužstvo v stredu opustí svoj hlavný kemp v mexickej Tijuane a odletí do Seattlu.

    Iránska reprezentácia sa sťažuje na cestovné obmedzenia uvalené na tím a na výzvy, ktorým hráči čelia od vypuknutia vojny s USA.

    Svoj hlavný „stan“ musela presunúť z arizonského Tucsonu do mexickej Tijuany, niekoľkí funkcionári a členovia tímu nedostali vstupné víza a nemohli cestovať s výpravou do USA.

    Po nedeľňajšej remíze s Belgickom (0:0) iránsky reprezentant Alireza Jahanbakhsh vyjadril nádej, že tím bude môcť čo najskôr odcestovať do Seattlu, aby sa adaptoval na podmienky v dejisku zápasu s Egyptom.

    „Nežiadame veľa. Žiadame len rovnaký prístup ako pre všetkých ostatných 47 tímov,“ citovala Jahanbakhsha agentúra AP.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Iránci dostali od USA deň navyše. Do dejiska zápasu môžu vycestovať skôr
    dnes 21:03
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