ONLINE: USA - Kanada dnes, MS v hokeji žien 2026 LIVE (finále)

USA - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu finále MS v hokeji žien 2026.
USA - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu finále MS v hokeji žien 2026. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|16. nov 2026 o 16:00
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Sledujte s nami online prenos zo zápasu finále MS v hokeji žien 2026: USA - Kanada.

Hokejistky USA a Kanady dnes hrajú finále MS žien 2026.

Dejiskom zápasu je KVIK Hockey Arena v dánskom Herningu, začiatok je naplánovaný na 19:00 h.

Kde sledovať zápas USA - kANADA V TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko dnes LIVE (1-A divízia MS v hokeji žien 2026, NAŽIVO, pondelok, výsledky)

MS žien Finále 2026/2027
16.11.2026 o 19:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Ženy z USA prošly do finále turnaje bez porážky s neuvěřitelným skóre 50:2. V semifinále vyřadily Finky po výhře 5:0. Nejlepší hráčkou turnaje je aktuálně obránkyně Caroline Harveyová (6+9). Druhá nejlepší je Taylor Foxová (1+12).

Cesta Kanaďanek do finále je velmi podobná, protože také ani jednou neprohrály a nasbíraly skóre 32:3. Zajímavostí je, že všechny tři branky inkasovaly v oslabení. V semifinále porazily Švédky jasně 3:0. Nejlepší hráčkou Kanady je Jessie Eldridgeová (3+6).
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.

Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

Reprezentácie

    USA - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu finále MS v hokeji žien 2026.online
    USA - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu finále MS v hokeji žien 2026.online
    ONLINE: USA - Kanada dnes, MS v hokeji žien 2026 LIVE (finále)
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