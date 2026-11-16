ONLINE: USA - Kanada dnes, MS v hokeji žien 2026 LIVE (finále)

Hokejistky USA a Kanady dnes hrajú finále MS žien 2026.
Dejiskom zápasu je KVIK Hockey Arena v dánskom Herningu, začiatok je naplánovaný na 19:00 h.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko dnes LIVE (1-A divízia MS v hokeji žien 2026, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
MS žien Finále 2026/2027
16.11.2026 o 19:00
USA
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minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Ženy z USA prošly do finále turnaje bez porážky s neuvěřitelným skóre 50:2. V semifinále vyřadily Finky po výhře 5:0. Nejlepší hráčkou turnaje je aktuálně obránkyně Caroline Harveyová (6+9). Druhá nejlepší je Taylor Foxová (1+12).
Cesta Kanaďanek do finále je velmi podobná, protože také ani jednou neprohrály a nasbíraly skóre 32:3. Zajímavostí je, že všechny tři branky inkasovaly v oslabení. V semifinále porazily Švédky jasně 3:0. Nejlepší hráčkou Kanady je Jessie Eldridgeová (3+6).
Cesta Kanaďanek do finále je velmi podobná, protože také ani jednou neprohrály a nasbíraly skóre 32:3. Zajímavostí je, že všechny tři branky inkasovaly v oslabení. V semifinále porazily Švédky jasně 3:0. Nejlepší hráčkou Kanady je Jessie Eldridgeová (3+6).
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.