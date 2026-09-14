Je tvárou amerického basketbalu, povedala trenérka šampióniek o svojej pivotke

Pivotka Breanna Stewartová doviedla americké basketbalistky k triumfu na majstrovstvách sveta v Berlíne.
Po víťazstve nad Francúzskom 97:79 v nedeľňajšom finále oslavovali piaty triumf za sebou a celkovo dvanásty na 20. svetovom šampionáte.
Opora New York Liberty získala ako prvá v histórii už druhýkrát na MS cenu pre najužitočnejšiu hráčku a so štyrmi zlatými medailami vyrovnala svoju krajanku Sue Birdovú.
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Trénerka USA Kara Lawsonová o Stewartovej povedala agentúre AP, že je tvárou amerického basketbalu.
Lawsonová: Môžeme byť súčasťou jej éry
„Keď sa obzriete za poslednými pätnástimi rokmi, vybaví sa vám Stewie. Máme obrovské šťastie, že môžeme byť súčasťou jej éry,“ uviedla Lawsonová.
Stewartová bola MVP na majstrovstvách sveta aj v roku 2018. Má tiež tri olympijské zlaté medaily a cenu pre najužitočnejšiu hráčku z Tokia z roku 2021.
Na šampionáte v Berlíne mala priemer 12,8 bodu na zápas, 7,3 doskoku a 2,8 asistencie. Úspešnosť streľby z poľa si udržala na úrovni 55,3 percenta.
Vo finále zaznamenala double-double vďaka 22 bodom a 10 doskokom.
Mám v seba samu neuveriteľnú dôveru
„Zakladám si na tom, že podávam stabilne skvelé výkony. Prejavuje sa to vo veľkých aj malých okamihoch a vo všetkom medzi tým.
Mám v seba samu až neuveriteľnú dôveru,“ povedala Stewartová, ktorá má na konte aj tri triumfy vo WNBA, ďalšie tri v Európskej lige a štyri v univerzitnej súťaži NCAA.
„Stewie bola pre nás počas celého procesu úžasnou líderkou. Stewie je rodená víťazka. To je celá ona. Nerobí nič iné, len vyhráva.
Zažila už množstvo takýchto okamihov, a keď máte v tíme niekoho takého, dodáva vám to veľký pocit istoty,“ uviedla jedna zo súčasných hviezd Caitlin Clarková, ktorá na majstrovstvách sveta debutovala.
Úlohu líderky Stewartová potvrdila po tesnom súboji v základnej skupine proti Taliansku, v ktorom Američanky museli v závere otáčať vývoj a zvíťazili o tri body (55:52). Clarková pripomenula jej prejav v posilňovni.
„Chcem len, aby ste vedeli, ako to chodí. Nenechajte sa tým rozhodiť. Jednoducho to tak je. Zápasy budú vyrovnané.
To však neznamená, že by ste sa mali cítiť akokoľvek porazené,“ tlmočila Clarková slová Stewartovej. „Myslím, že to bolo presne to, čo sme potrebovali počuť. Nenechajte sa tým rozhodiť. Tie zápasy budú náročné,“ spomínala Clarková.