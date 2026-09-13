ONLINE: USA - Francúzsko dnes, MS v basketbale žien 2026 (finále)

USA - Francúzsko: Online prenos z finále na MS v basketbale žien 2026.
USA - Francúzsko: Online prenos z finále na MS v basketbale žien 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. sep 2026 o 17:00
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Sledujte s nami online prenos z finálového zápasu MS v basketbale žien 2026: USA - Francúzsko.

USA a Francúzsko dnes hrajú finále MS v basketbale žien 2026.

Zápas sa začne o 20:00 h a hostí ho Uber Arena v Berlíne.

Kde sledovať finále MS v basketbale žien?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: USA - Francúzsko (basketbal, MS žien 2026, výsledky, nedeľa, online prenos, naživo)

Majstrovstvá sveta - ženy Finále 2026/2027
13.09.2026 o 20:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Úvodní sestavy:

USA: Bueckersová, Citronová, Howardová, Copperová, Grayová, Iriafenová, Stewartová, Collierová, Clarková, Youngová, Bostonová, Reeseová
Trenér: Kara Lawsonová

Francie: Leiteová, Ayayiová, Salaunová, Malongaová, Williamsová, Badianeová, Johannesová, Toureová, Gueyeová, Berniesová, Lacanová, Astierová
Trenér: Jean Aime Toupane

Rozhodčí: Anaya (PAN), Chuecaová (ESP), Salins (LAT).
Vzájemná utkání

Oba týmy se spolu naposledy utkaly v roce 2024 v rámci olympijských her, které se konaly ve Francii. A ve finále Francouzky sahaly po olympijském zlatu, ale padly nakonec nejtěsnějším možným výsledkem, a sice 66:67, o jediný bod. Američankám tak dnes mají co vracet.
Francie

Úplně stejně si ale počínaly také Francouzky. Ty v prvním utkání vyhrály nad Maďarskem, následovala výhra nad Jižní Koreou, poté také nad Nigérií. I Čína s Francií prohrála. Následně pak v semifinálovém boji Francie vyhrála 86:64 nad Německem a také se bez ztráty jediného bodu katapultovala do bojů o zlato. A prahne po nejvyšší metě. Zastaví giganta z USA?
USA

Hráčky Spojených států amerických prošly až do finále bez ztráty kytičky, dle předpokladů. Nejprve porazily Čínu, poté těsně Itálii, o tři body. Následně pak si poradily s českým týmem a také s Maďarskem. Naposledy v semifinále skolily Španělky 76:66 a postoupily tedy, jak se předpokládalo, do bojů o zlaté medaile.
Hezký nedělní večer přeji všem příznivcům basketbalu. Mistrovství světa žen dospělo do finálového dne a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na finálový duel mezi USA a Francií.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.

Tabuľka skupiny C

Basketbal

Basketbal

    USA - Francúzsko: Online prenos z finále na MS v basketbale žien 2026. online
    USA - Francúzsko: Online prenos z finále na MS v basketbale žien 2026. online
    ONLINE: USA - Francúzsko dnes, MS v basketbale žien 2026 (finále)
    dnes 17:00
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