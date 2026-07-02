Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner

Futbalisti USA postúpili do osemfinále MS cez Bosnu a Hercegovinu aj napriek tomu, že tretinu zápasu hrali v oslabení.
V domácom prostredí pred takmer 69-tisíc fanúšikmi zvíťazili 2:0 a v ďalšej fáze ich čaká Belgicko.
Sústredili sme sa a boli sme pokojní
„Cítili sme sa pohodlne aj keď sme mali iba 10 hráčov. Takto sa chcete cítiť a nechcete, aby sa vás zmocnila panika.
Sústredili sme sa a boli sme pokojní,“ povedal kapitán Tim Ream podľa fifa.com.
Američania už v prvom polčase ukázali väčšiu snahu o ofenzívu. Ich prvú gólovú radosť síce zmaril čiarový rozhodca, ktorý videl ofsajd, no v 45. minúte sa útočník AS Monako Folarin Balogun dostal za obranu súpera a otvoril skóre.
Hráči Bosny a Hercegoviny v prvom polčase v ofenzíve veľa nevymysleli, dostali sa iba k jednej strele na bránu a aj s tou si Matt Freese poradil.
Moment, ktorý mohol zvrátiť črtajúce sa americké víťazstvo priniesla 64. minúta. Balogun v súboji pristúpil nohu Tarika Muharemoviča a od hlavného rozhodcu dostal červenú kartu. Osemfinálový zápas bude preto sledovať iba z tribúny.
Myslím si, že to bolo otázne vylúčenie
„Rozhodca urobil rozhodnutie, ktoré urobil, ale myslím si, že to bolo otázne vylúčenie. Počas tohto turnaja bolo veľa podobných zákrokov, za ktoré vôbec neboli karty,“ povedal stredopoliar USA Weston McKennie.
Balogun dúfa, že na šampionáte ešte zasiahne do hry. „Je to skvelý hráč. Máme hráčov, ktorí ho môžu nahradiť, no v prvom rade musia vydať zo seba maximum.
Dúfajme, že aj v ďalšom zápase nájdeme hráčov schopných strieľať góly,“ poznamenal Malik Tillman, ktorý sa neskôr stal jedným z hrdinov amerického víťazstva.
Bosna počas početnej výhody síce zvýšila obrátky, častejšie hrala s loptou, avšak bez výraznejšieho tlaku.
Naopak, Tillman v 82. minúte strelil druhý gól USA, keď skóroval po priamom kope, pred ktorým si vymenil pravú kopačku po faule súpera.
Bol to pre neho najdôležitejší gól kariéry. „Sníval som o tomto zápase a o tom, že možno zahrám priamy kop a strelím z neho gól.
Trénoval som to na tréningu a myslím si, že som dnes ukázal, čo dokážem,“ uviedol Tillman. Stredajšie víťazstvo udržalo sen Američanov o úspechu na domácom šampionáte. Sebavedomie sa pokúsia ukázať aj proti Belgicku.
Mauricio Pochettino sa stal prvým trénerom v histórii USA, ktorý doviedol tím k trom víťazstvám na MS. Verí, že jeho zverenci majú na to, aby vyradili aj Belgičanov. „Je to o tom, že budeme snívať ďalej,“ povedal Pochettino.