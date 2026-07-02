    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 0
    0:0
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
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    Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner

    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Fotogaléria (60)
    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 12:11
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    V ďalšej fáze ich čaká Belgicko.

    Futbalisti USA postúpili do osemfinále MS cez Bosnu a Hercegovinu aj napriek tomu, že tretinu zápasu hrali v oslabení.

    V domácom prostredí pred takmer 69-tisíc fanúšikmi zvíťazili 2:0 a v ďalšej fáze ich čaká Belgicko.

    Sústredili sme sa a boli sme pokojní

    „Cítili sme sa pohodlne aj keď sme mali iba 10 hráčov. Takto sa chcete cítiť a nechcete, aby sa vás zmocnila panika.

    Sústredili sme sa a boli sme pokojní,“ povedal kapitán Tim Ream podľa fifa.com.

    Po katastrofe prišiel obrat storočia. Belgicko spasil rozhádaný líder
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    Američania už v prvom polčase ukázali väčšiu snahu o ofenzívu. Ich prvú gólovú radosť síce zmaril čiarový rozhodca, ktorý videl ofsajd, no v 45. minúte sa útočník AS Monako Folarin Balogun dostal za obranu súpera a otvoril skóre.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Američan Folarin Balogun (20) oslavuje so spoluhráčmi po strelení prvého gólu svojho tímu počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.
    Američan Malik Tillman (vľavo) strelil druhý gól svojho tímu z priameho kopu počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.
    Američan Folarin Balogun (20) a reprezentant Bosny a Hercegoviny Tarik Muharemović (4) reagujú po tom, ako Balogun fauloval Muharemovića počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.
    Američania Antonee Robinson (5) a Giovanni Reyna (7) oslavujú so spoluhráčmi víťazstvo po zápase osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.
    60 fotografií
    Američania Sebastian Berhalter (14) a Tyler Adams (4) reagujú na víťazstvo po zápase osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.Američan Weston McKennie (8) zvádza súboj s reprezentantom Bosny a Hercegoviny Stjepanom Radeljićom (21) počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.Tréner reprezentácie Bosny a Hercegoviny Serge Barbarez gestikuluje smerom k fanúšikom po zápase osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.Americký brankár Matt Freese (24) zasahuje počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.Američan Ricardo Pepi (9) zvádza súboj o loptu s reprezentantom Bosny a Hercegoviny Amarom Memićom (15) počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.Američan Christian Pulisic (10) oslavuje po tom, ako Malik Tillman (17) strelil druhý gól z priameho kopu počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou a Hercegovinou.Bosnia's Ermin Mahmic (26) reacts following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) and Bosnia's Amar Memic (15) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sergino Dest (2) battles with Bosnia's Ermin Mahmic (26) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia's Amar Dedic (7) reacts to a loss during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Malik Tillman (17) embrace after a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Alex Freeman (16) heads the ball against Bosnia's Edin Dzeko (11) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Antonee Robinson (5) battles for a header with Bosnia's Edin Dzeko (11) and Nikola Katic (18) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia goalkeeper Nikola Vasilj (1) punches out the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Freese (24) walks the pitch after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players leave the pitch after a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan watches after the United States won the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA Bosnian fan reacts following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players acknowledge the crowd after a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Freese (24) gestures as he walks off the pitch after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Tyler Adams (4) and Sebastian Berhalter (14) hug after winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Tyler Adams (4) celebrates winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans celebrate after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia head coach Serge Barbarez walks off the pitch after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino gestures as he walks off the pitch after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts to a potential injury during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino walks from the field following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino, left, celebrates with supporters following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA United States fan reacts after the team won the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia's Kerim Alajbegovic reacts at the end of the World Cup round of 32 soccer match against the United States in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA Bosnia fan reacts after the United States won the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino, left, celebrates with supporters following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sergino Dest (2) breaks down a huddle after a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia's Sead Kolasinac (5) consoles teammate Tarik Muharemovic (4) following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards (3) prays to celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Sebastian Berhalter (14) celebrate winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and Bosnia's Esmir Bajraktarevic (20) vie for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia's Stjepan Radeljic reacts at the end of the World Cup round of 32 soccer match against the United States in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players, from left, Tim Ream, Chris Richards, Tyler Adams and Alex Freeman argue with referee Raphael Claus, center, of Brazil, during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) celebrates a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnian players react following the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States react at the end of the World Cup round of 32 soccer match in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Sebastian Berhalter (14) celebrate winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie, right, and Sebastian Berhalter react at the end of the World Cup round of 32 soccer match against Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Christian Pulisic (10) celebrate winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Sebastian Berhalter (14) celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia's Kerim Alajbegovic (19) hugs United States' Alex Freeman (16) after the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) celebrates winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Christian Pulisic (10) celebrate winning the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia goalkeeper Nikola Vasilj (1) hugs Bosnia's Tarik Muharemovic (4) after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) celebrates a win during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Alex Freeman (16) gestures on the pitch after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBosnia's Stjepan Radeljic (21) reacts after losing the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Eakin Howard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) and United States' Weston McKennie (8) celebrate after United States defeated Bosnia in the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring on a free kick during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Hráči Bosny a Hercegoviny v prvom polčase v ofenzíve veľa nevymysleli, dostali sa iba k jednej strele na bránu a aj s tou si Matt Freese poradil.

    Moment, ktorý mohol zvrátiť črtajúce sa americké víťazstvo priniesla 64. minúta. Balogun v súboji pristúpil nohu Tarika Muharemoviča a od hlavného rozhodcu dostal červenú kartu. Osemfinálový zápas bude preto sledovať iba z tribúny.

    Myslím si, že to bolo otázne vylúčenie

    „Rozhodca urobil rozhodnutie, ktoré urobil, ale myslím si, že to bolo otázne vylúčenie. Počas tohto turnaja bolo veľa podobných zákrokov, za ktoré vôbec neboli karty,“ povedal stredopoliar USA Weston McKennie.

    Balogun dúfa, že na šampionáte ešte zasiahne do hry. „Je to skvelý hráč. Máme hráčov, ktorí ho môžu nahradiť, no v prvom rade musia vydať zo seba maximum.

    Dúfajme, že aj v ďalšom zápase nájdeme hráčov schopných strieľať góly,“ poznamenal Malik Tillman, ktorý sa neskôr stal jedným z hrdinov amerického víťazstva.

    Bosna počas početnej výhody síce zvýšila obrátky, častejšie hrala s loptou, avšak bez výraznejšieho tlaku.

    Naopak, Tillman v 82. minúte strelil druhý gól USA, keď skóroval po priamom kope, pred ktorým si vymenil pravú kopačku po faule súpera.

    Deň 21 na MS: Belgičania sa skoro pobili, tréner bol za blázna. Všetko zmenili tri minúty
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    Bol to pre neho najdôležitejší gól kariéry. „Sníval som o tomto zápase a o tom, že možno zahrám priamy kop a strelím z neho gól.

    Trénoval som to na tréningu a myslím si, že som dnes ukázal, čo dokážem,“ uviedol Tillman. Stredajšie víťazstvo udržalo sen Američanov o úspechu na domácom šampionáte. Sebavedomie sa pokúsia ukázať aj proti Belgicku.

    Mauricio Pochettino sa stal prvým trénerom v histórii USA, ktorý doviedol tím k trom víťazstvám na MS. Verí, že jeho zverenci majú na to, aby vyradili aj Belgičanov. „Je to o tom, že budeme snívať ďalej,“ povedal Pochettino.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner
    dnes 12:11
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Hlavný tréner reprezentácie Spojených štátov Mauricio Pochettino oslavuje so svojimi hráčmi po zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Spojenými štátmi a Bosnou.
    Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner
    dnes 12:11
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    Domov»MS vo futbale 2026»Američania zvládli tretinu zápasu v oslabení. Budeme snívať ďalej, vyhlásil tréner