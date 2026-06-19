Američania oslavujú istý postup zo skupiny. Austrália ťahala za kratší koniec

MS vo futbale 2026 - skupina D
USA - Austrália 2:0 (2:0)
Góly: 11. Burgess (vlastný), 45. Freeman
Rozhodovali: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.), ŽK: Robinson, Balogun, Richards - Bos, Circati
Diváci: 66 925
USA: Freese – Freeman, Richards, Beam, Robinson (80. Scally) – Tillman, Adams - Dest (80. Trusty), McKennie (90.+5 Reyna), Pepi (74. Berhalter) - Balogun (90.+5 Wright)
Austrália: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46. Geria), Bos - Leckie (61. Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Velupillay (46. Metcalfe) - Toure (46. Irankunda)
Futbalisti USA zvíťazili vo svojom druhom zápase D-skupiny na MS 2026 nad Austráliou 2:0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy.
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So šiestimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. Spoluorganizátor šampionátu rozhodol o svojom triumfe už v prvom polčase, po vlastnom góle Austrálčana Camerona Burgessa v 11. minúte zvýšil tesne pred prestávkou Alex Freeman.
Tím USA nastúpil bez Christiana Pulisica, ktorý utrpel na tréningu pred úvodným zápasom proti Paraguaju (4:1) zranenie lýtka. Motor ofenzívy odohral v dueli s juhoamerickým tímom prvý polčas a bol pri dvoch góloch, cez prestávku ho však tréner Mauricio Pochettino vystriedal. Proti Austrálii Pulisica nahradil Ricardo Pepi.
Američania zakončia účinkovanie v skupine v piatok 26. júna o 4.00 SELČ v Los Angeles duelom proti Turecku. Austrálčanov čaká v rovnakom čase v San Franciscu súboj proti Paraguaju.
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MS vo futbale 2026 - skupina D
Priebeh zápasu USA - Austrália
I. polčas:
Už na konci prvej minúty sa po zaváhaní americkej obrany dostal k strele Toure, Freese bol však pozorný. Američania na štadióne Lumen Field postupne získali územnú prevahu a v 11. minúte sa ujali vedenia.
Balogun podnikol dravý prienik po krídle a jeho prudkú prihrávku pred bránu si nešťastne zrazil do vlastnej siete Burgess.
V závere polčasu po americkej štandardke dopravil loptu do siete Freeman. Gól najskôr neplatil pre ofsajd, no po intervencii VAR napokon nemecký rozhodca Zweyer zmenil svoj verdikt a domáci išli do šatne s dvojgólovým náskokom.
II. polčas:
Do druhého polčasu nastúpil austrálsky tím s tromi zmenami. Na ihrisko sa dostal aj Irankunda, strelec úvodného gólu pri víťazstve 2:0 nad Tureckom.
Američania však mali v 51. minúte veľkú šancu zvýšiť na 3:0, Balogun sa rútil sám na Beacha, no otáľal s koncovkou a austrálska obrana jeho strelu zblokovala na roh.
Austrálčania sa nevedeli dostať do súvislejšieho tlaku, ich akcie Američania eliminovali už v zárodku. Strela striedajúceho Metcalfa mierila iba do stredu brány. Socceroos nič nevyťažili ani zo záverečného náporu.
Hlasy po zápase
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Odohrali sme na šampionáte ďalší fantastický zápas proti húževnatému súperovi. Dominovali sme v držaní lopty a už v prvom polčase sme vsietili dva góly. Je skvelé, že už po dvoch zápasovh v skupine máme šestnásťfináe vo vrecku."
Tony Popovic, tréner Austrálie: „Na začiatku zápasu sme boli príliš nemotorní, púmalí, mali sme ťažko nohy. Američania boli silnekší a dôraznejší, ukázali svoju kvalitu."