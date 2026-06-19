    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina D
    2 - 0
    1:0
    Austrália
    Austrália
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    Američania oslavujú istý postup zo skupiny. Austrália ťahala za kratší koniec

    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (24)
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. jún 2026 o 23:04
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    USA dnes zdolali Austráliu v skupine D na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    USA - Austrália 2:0 (2:0)

    Góly: 11. Burgess (vlastný), 45. Freeman

    Rozhodovali: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.), ŽK: Robinson, Balogun, Richards - Bos, Circati

    Diváci: 66 925

    USA: Freese – Freeman, Richards, Beam, Robinson (80. Scally) – Tillman, Adams - Dest (80. Trusty), McKennie (90.+5 Reyna), Pepi (74. Berhalter) - Balogun (90.+5 Wright)

    Austrália: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess (46. Geria), Bos - Leckie (61. Volpato), O'Neill, Okon-Engstler (78. Irvine), Velupillay (46. Metcalfe) - Toure (46. Irankunda)

    Futbalisti USA zvíťazili vo svojom druhom zápase D-skupiny na MS 2026 nad Austráliou 2:0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy.

    So šiestimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. Spoluorganizátor šampionátu rozhodol o svojom triumfe už v prvom polčase, po vlastnom góle Austrálčana Camerona Burgessa v 11. minúte zvýšil tesne pred prestávkou Alex Freeman.

    Tím USA nastúpil bez Christiana Pulisica, ktorý utrpel na tréningu pred úvodným zápasom proti Paraguaju (4:1) zranenie lýtka. Motor ofenzívy odohral v dueli s juhoamerickým tímom prvý polčas a bol pri dvoch góloch, cez prestávku ho však tréner Mauricio Pochettino vystriedal. Proti Austrálii Pulisica nahradil Ricardo Pepi.

    Američania zakončia účinkovanie v skupine v piatok 26. júna o 4.00 SELČ v Los Angeles duelom proti Turecku. Austrálčanov čaká v rovnakom čase v San Franciscu súboj proti Paraguaju.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Kanada na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    24 fotografií
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026AG38 Seattle - Futbalisti USA sa radujú z gólu v zápase D-skupiny USA – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Seattle 19. júna 2026. FOTO TASR/AP U.S. players celebrate their side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - USA - šport - futbal - MS26 - D-skupina - AustráliaUnited States' Brenden Aaronson, right, vies for the ball with Australia's Paul Okon-Engstler during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) and Antonee Robinson (5) celebrate after Australia's Cameron Burgess scored an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21), center, scores an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards (3) battles for the ball with Australia's Mohamed Toure (9) during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUS players celebrate after a goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates their first goal with the fans during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAG37 Seattle - Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu v zápase D-skupiny USA – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Seattle 19. júna 2026. FOTO TASR/AP United States' Folarin Balogun (20) and Antonee Robinson (5) celebrate after scoring during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - USA - šport - futbal - MS26 - D-skupina - AustráliaAustralia's Cameron Burgess (21) scores an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUS players celebrate the opening goal of their team during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21) and United States' Folarin Balogun (20)f[ during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) and Australia's Cameron Burgess (21) battle for the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players pose for a group photo before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe United States and Australia flags are displayed before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players stand for the national anthems before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players and staff huddle before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    TureckoTureckoTUR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Austrália

    I. polčas:

    Už na konci prvej minúty sa po zaváhaní americkej obrany dostal k strele Toure, Freese bol však pozorný. Američania na štadióne Lumen Field postupne získali územnú prevahu a v 11. minúte sa ujali vedenia.

    Balogun podnikol dravý prienik po krídle a jeho prudkú prihrávku pred bránu si nešťastne zrazil do vlastnej siete Burgess.

    V závere polčasu po americkej štandardke dopravil loptu do siete Freeman. Gól najskôr neplatil pre ofsajd, no po intervencii VAR napokon nemecký rozhodca Zweyer zmenil svoj verdikt a domáci išli do šatne s dvojgólovým náskokom.

    II. polčas:

    Do druhého polčasu nastúpil austrálsky tím s tromi zmenami. Na ihrisko sa dostal aj Irankunda, strelec úvodného gólu pri víťazstve 2:0 nad Tureckom.

    Američania však mali v 51. minúte veľkú šancu zvýšiť na 3:0, Balogun sa rútil sám na Beacha, no otáľal s koncovkou a austrálska obrana jeho strelu zblokovala na roh.

    Austrálčania sa nevedeli dostať do súvislejšieho tlaku, ich akcie Američania eliminovali už v zárodku. Strela striedajúceho Metcalfa mierila iba do stredu brány. Socceroos nič nevyťažili ani zo záverečného náporu.

    Hlasy po zápase

    Mauricio Pochettino, tréner USA: „Odohrali sme na šampionáte ďalší fantastický zápas proti húževnatému súperovi. Dominovali sme v držaní lopty a už v prvom polčase sme vsietili dva góly. Je skvelé, že už po dvoch zápasovh v skupine máme šestnásťfináe vo vrecku."

    Tony Popovic, tréner Austrálie: „Na začiatku zápasu sme boli príliš nemotorní, púmalí, mali sme ťažko nohy. Američania boli silnekší a dôraznejší, ukázali svoju kvalitu."

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 9

    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
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    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Štart MS v hokejbale či druhý deň Slovak Darts Open. Športový program na dnes (20. jún)
    dnes 00:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Američania oslavujú istý postup zo skupiny. Austrália ťahala za kratší koniec