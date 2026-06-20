    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina D
    2 - 0
    1:0
    Austrália
    Austrália
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    USA snívajú vo veľkom. Pochettino: Ak chceme patriť medzi najlepších, musíme hovoriť o tíme

    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    Fotogaléria (24)
    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 11:30
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    Američania splnili cieľ v D-skupine napriek absencii najväčšej ofenzívnej hviezdy.

    Futbalisti USA si v domácom prostredí na MS vo futbale 2026 v predstihu zabezpečili prvé miesto v D-skupine a postup do vyraďovacej fázy.

    Tréner Američanov Mauricio Pochettino po piatkovom víťazstve 2:0 nad Austráliou vyzdvihol aj atmosféru, ktorá sa podľa neho vyrovnáva tej, ktorú dokážu vytvoriť argentínski priaznivci.

    Američania splnili cieľ v D-skupine napriek absencii najväčšej ofenzívnej hviezdy Christiana Pulisica. Dvadsaťsedemročný krídelník vynechal piatkový duel pre zranenie lýtka.

    Chýbal nám, ale podali sme kvalitný výkon

    „Je to fantastický hráč, kvalitou aj líderskými schopnosťami, ktoré tímu prináša.

    Chýbal nám, ale myslím, že ste videli, že aj tak dokážeme ísť na ihrisko, dosiahnuť výsledok a podať kvalitný výkon,“ povedal o Pulisicovi podľa agentúry AP Folarin Balogun, autor dvoch gólov pri predošlom víťazstve 4:1 nad Paraguajom.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny D

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    4 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    2 - 0
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    USA sa ako víťaz D-skupiny predstavia v šestnásťfinále 1. júla v Santa Clara proti jednému z tímov, ktoré skončia v skupinách na treťom mieste.

    Spoluorganizátor šampionátu rozhodol o svojom triumfe v Seattli už v prvom polčase.

    Po vlastnom góle Austrálčana Camerona Burgessa v 11. minúte zvýšil tesne pred prestávkou Alex Freeman, 21-ročný najmladší člen mužstva a syn bývalej hviezdy NFL a víťaza Super Bowlu Antonia Freemana.

    VIDEO: Prvý gól USA v zápase s Austráliou

    Výborne dosledoval odrazenú strelu Sergina Desta a vo vzduchu sa presadil hlavou cez brankára Austrálie Patricka Beacha.

    „Odvádza fantastickú prácu. Jeho progres je obrovský. Je veľmi pokorný, chce sa učiť, vždy počúva. Je to hráč, s ktorým je radosť pracovať aj tráviť čas,“ pochválil Freemana tréner Pochettino.

    Ešte predtým si Burgess dal vlastný gól po prihrávke Baloguna z ľavého krídla. „Chcem byť nebezpečný a vytvárať šance. Nemusím skórovať vždy ja.

    Ak prinútim súpera k chybe, ktorá nám prinesie vedenie, beriem to takmer ako svoj gól. Bol to skvelý vstup do zápasu, ktorý nás dostal na koňa,“ povedal Balogun. Národný tím USA vyhral dva zápasy za sebou na MS prvýkrát od roku 1930.

    Ďalší fantastický zápas proti súperovi

    „Odohrali sme na šampionáte ďalší fantastický zápas proti húževnatému súperovi. Dominovali sme v držaní lopty a už v prvom polčase sme vsietili dva góly. Je skvelé, že už po dvoch zápasoch v skupine máme šestnásťfinále vo vrecku.

    Musíme sa sústrediť na ďalší zápas. Musíme sa uistiť, že budeme pripravení rovnako dobre, ako sme boli pripravení na predchádzajúce dva zápasy.

    Futbalové IQ hráčov, ktorých mám v kádri, je podľa mňa výrazne nadpriemerné,“ citovala Pochettina agentúra AFP.

    V USA panuje nadšenie z úvodných dvoch výkonov národného tímu. Mnohí priaznivci snívajú o dlhej jazde turnajom, hoci Američania nepatria medzi favoritov.

    Argentínsky tréner zároveň vzdal hold divákom

    Aj samotný Pochettino povzbudzoval fanúšikov k odvážnym snom. Na tlačových konferenciách opakovane kládol otázku:

    „Prečo nie my?“ Argentínsky tréner zároveň vzdal hold divákom v Seattli a prirovnal ich k fanúšikom vo svojej rodnej Argentíne.

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    „Úžasné. Hovoril som, že Argentína má fantastických fanúšikov, ale myslím si, že sa im vyrovnávame.“ USA ešte čaká skupinový zápas proti Turecku.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Austrália na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    24 fotografií
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026AG38 Seattle - Futbalisti USA sa radujú z gólu v zápase D-skupiny USA – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Seattle 19. júna 2026. FOTO TASR/AP U.S. players celebrate their side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - USA - šport - futbal - MS26 - D-skupina - AustráliaUnited States' Brenden Aaronson, right, vies for the ball with Australia's Paul Okon-Engstler during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) and Antonee Robinson (5) celebrate after Australia's Cameron Burgess scored an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21), center, scores an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards (3) battles for the ball with Australia's Mohamed Toure (9) during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUS players celebrate after a goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates their first goal with the fans during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAG37 Seattle - Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu v zápase D-skupiny USA – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Seattle 19. júna 2026. FOTO TASR/AP United States' Folarin Balogun (20) and Antonee Robinson (5) celebrate after scoring during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - USA - šport - futbal - MS26 - D-skupina - AustráliaAustralia's Cameron Burgess (21) scores an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUS players celebrate the opening goal of their team during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21) and United States' Folarin Balogun (20)f[ during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) and Australia's Cameron Burgess (21) battle for the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players pose for a group photo before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe United States and Australia flags are displayed before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players stand for the national anthems before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players and staff huddle before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Argentínsky kormidelník nevylúčil zmeny v zostave: „V prvom polčase sme mali veľa hráčov fyzicky aj mentálne unavených. Je ešte priskoro hovoriť o tom, ako sa rozhodneme proti Turecku.

    Ak chceme vyhrávať a patriť medzi najlepšie tímy, ak chceme snívať vo veľkom, musíme hovoriť o tíme, nie o jednotlivých menách.“

    Tréner Austrálie Tony Popovic pripísal prehru svojho tímu najmä nevýraznému výkonu v prvom polčase.

    „Socceroos“ zvíťazili v úvodnom vystúpení na šampionáte 2:0 nad Tureckom najmä vďaka zodpovednému výkonu v defenzíve, no proti USA rýchlo inkasovali prvý gól, a tak sa ich želaný herný plán zrútil.

    „Mali sme problém vyhrávať osobné súboje a získavať odrazené lopty. Pri každej lopte sme boli pomalší a nedokázali sme získať späť momentum zápasu, čo nám situáciu veľmi sťažovalo.

    Dostali sme dva naozaj lacné góly, ale predovšetkým sme pôsobili bez energie a letargicky,“ zhodnotil Popovic.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    USA snívajú vo veľkom. Pochettino: Ak chceme patriť medzi najlepších, musíme hovoriť o tíme
    dnes 11:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    USA snívajú vo veľkom. Pochettino: Ak chceme patriť medzi najlepších, musíme hovoriť o tíme
    dnes 11:30
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