    Kritika prestávok sa stupňuje. Nič neprinášajú a futbalu veľa berú, vraví Bielsa

    Marcelo Bielsa
    Marcelo Bielsa (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 16:41
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    Nemyslelo sa na dôsledky pre šport, dodáva kouč Uruguaja.

    Tréner uruguajskej futbalovej reprezentácie Marcelo Bielsa ostro kritizoval zavedenie občerstvovacích prestávok počas prebiehajúcich MS 2026. Podľa argentínskeho kouča nové pravidlo mení charakter futbalu a neprináša očakávaný prínos pre hráčov.

    „Nič neprinášajú a futbalu veľa berú. Futbal mal pred týmto rozhodnutím určitý charakter, teraz má iný,“ citovali Bielsu viaceré médiá vrátane francúzskeho denníka L'Équipe.

    Sedemdesiatročný tréner hovorí o „kultúrnej zmene“ v najpopulárnejšom športe.

    Pravidlo zavedené Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) predpokladá v každom polčase trojminútové prerušenie s cieľom znížiť záťaž hráčov v horúcich podmienkach.

    Marcelo Bielsa
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    Kritici však tvrdia, že prestávky neslúžia primárne na ochranu zdravia futbalistov, ale vytvárajú dodatočný priestor pre televíznu reklamu a komerčné aktivity. Tréneri ich zároveň využívajú na taktické pokyny.

    „Nemyslelo sa na dôsledky pre šport, ale skôr na niečo iné,“ myslí si Bielsa s odkazom na zisky z televíznej reklamy počas prestávok na pitie. Informovala agentúra DPA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny H na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    2 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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