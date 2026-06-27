Uruguaj zlyhal a končí už v skupine. Španieli postúpili bez inkasovaného gólu

MS vo futbale 2026 - skupina H
Uruguaj - Španielsko 0:1 (0:1)
Gól: 42. Baena
Rozhodovali: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Sanabria, Varela, De la Cruz - Baena, ČK: 90.+5. Canobbio (Uruguaj)
Diváci: 45.065
Uruguaj: Muslera (46. Rochet) - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria (70. Rodriguez) - Ugarte (45. De La Cruz) - Canobbio, Bentancur, Valverde (57. Vinas), Araujo - Nunez
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri (60. Ruiz), Rodri - Yamal (76. Williams), Merino (60. Olmo), Baena (66. Pino) - Oyarzabal (76. Torres)
Španielski futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas H-skupiny na MS, keď si v mexickej Guadalajare poradili s Uruguajom 1:0.
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Do šestnásťfinále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich druhý najlepší tím J-skupiny. Dvojnásobní majstri sveta z Uruguaja vypadli v základnej fáze druhý raz za sebou.
Španieli odohrajú svoj šestnásťfinálový zápas vo štvrtok o 21.00 SELČ v Inglewoode. Ich súperom bude jeden z dvojice Rakúsko a Alžírsko.
Druhým postupujúcim tímom z „háčka“ sú debutujúce Kapverdy, ktoré získali aj v treťom dueli bod, keď remizovali 0:0 so Saudskou Arábiou. V Miami ich čaká v piatok úradujúci majster z Argentíny.
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MS vo futbale 2026 - skupina H
Priebeh zápasu Uruguaj - Španielsko
I. polčas:
V úvode mali viac z hry Španieli, ktorí boli aj v prvej ofenzívnej akcii. Po štvrťhodine hry ukázal iniciatívu Yamal, poradila si s ním však obrana a jeho ofenzívne pokusy skončili rohovými kopmi.
Väčšiu šancu nevyužil Cubarsi, keď uruguajský brankár Muslera podbehol centrovanú loptu.
Do vedenia poslal úradujúcich majstrov Európy v 42. minúte Baena, ktorému poslal skackavý center Llorente a lopta prepadla cez brankára Musleru.
Po góle išiel na nosidlách preč zranený uruguajský stredopoliar Ugarte, ktorého nahradil De la Cruz.
II. polčas:
Tréner Bielsa pristúpil v polčase k striedaniu na brankárskom poste a Musleru nahradil Rochet.
Po prestávke sa začali kopiť žlté karty, do 60. minúty ich rozhodca Elfath rozdal tri.
Malé oživenie hry prišlo po hydratačnej prestávke, keď si loptu k žrdi potiahol Yamal a zo situácie po jeho streleckom pokuse sa snažil ešte vyťažiť Olmo.
O niečo neskôr, v 82. minúte, prišiel prvý pokus medzi tri žrde zo strany Uruguaja.
Pokus Oliveru do oblasti „šibenice“ vyrazil na roh Simon. Na druhej strane zas pohrozil Torres, keď trafil brvno.
Uruguajčania sa v úplnom závere pokúšali hroziť prenesením hry na kraj šestnástky, na druhý pokus sa dostali pred bránku a dožadovali sa penalty, no neúspešne.
Ich koniec na turnaji spečatila ešte pred záverečným hvizdom červená karta pre útočníka Canobbia.
Hlasy po zápase
Alex Baena, strelec gólu Španielska: „Pravda je taká, že sme vedeli, že to bude náročné. My sme hrali o prvé miesto a oni o život. Možno to nebol rovnaký zápas ako naposledy, ale bolo potrebné hrať takýmto spôsobom. Je to pravdepodobne jeden z najdôležitejších gólov mojej kariéry.“
Marcelo Bielsa, tréner Uruguaja: „Nedokázal som naplno využiť potenciál uruguajských hráčov. Striedaním Valverdeho som sa snažil dosiahnuť výraznejšiu prítomnosť v útoku. To, čo som dal uruguajskému futbalu, nie je nič, pretože akýkoľvek prínos trénera pre národný tím je zbytočný, ak nepríde pozitívny výsledok. Ak sa ma pýtate, ako si ma budú pamätať, budú si ma pamätať ako niekoho, kto po sebe nič nezanechal. Zápas bol pomerne vyrovnaný. Zaslúžili sme si remízu. Mali sme remizovať. Výkon nebol problém.“