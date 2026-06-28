    Futbalisti Uruguaja museli letieť domov komerčnou linkou. Zväz im plánový let zrušil

    Sklamaní futbalisti Uruguaja po ich záverečnom zápase na MS 2026.
    Sklamaní futbalisti Uruguaja po ich záverečnom zápase na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|28. jún 2026 o 10:33
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    Uruguaj bol najvyššie postaveným tímom, ktorý nepostúpil na MS do vyraďovacích bojov.

    Pre futbalistov Uruguaja, ktorí ako jediný z juhoamerických tímov na majstrovstvách sveta nečakane nepostúpili zo skupiny, sa ani odchod zo šampionátu nevyvíjal podľa očakávaní.

    Podľa viacerých uruguajských médií národný futbalový zväz zrušil plánovaný charterový let z tréningovej základne reprezentácie v mexickom Playa del Carmen do hlavného mesta Montevideo a hráči museli domov cestovať bežnou komerčnou linkou.

    Uruguaju patrilo pred začiatkom majstrovstiev sveta v rebríčku FIFA 16. miesto a na turnaji sa stal najvyššie postaveným tímom, ktorý nepostúpil do vyraďovacích bojov medzi 32 najlepších.

    Po remízach so Saudskou Arábiou (1:1) a Kapverdami (2:2) prišla tesná prehra so Španielskom (0:1), na ktorej sa podpísal chybným zákrokom brankár Fernando Muslera. Dva body na postup z tretieho miesta nestačili.

    Už pred záverečným duelom sa objavili správy o konfliktoch medzi hráčmi a trénerom Marceom Bielsom. Kouč po vyradení vzal vinu na seba.

    „Čo zanechávam uruguajskému futbalu? Nič, pretože akýkoľvek prínos, ktorý tréner môže po troch rokoch práce pre futbal urobiť, sa nikdy skutočne neprejaví, ak sa nedosiahnu výsledky.

    Štvrté miesto v kvalifikácii veľa neznamenalo, tretie miesto na Copa América tiež nie. A to, čo sa stalo teraz, nie je potrebné rozvádzať,“ povedal novinárom.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    3
    2
    1
    0
    5:0
    7
    V
    V
    R
    2
    KapverdyKapverdyCPV
    3
    0
    3
    0
    2:2
    3
    R
    R
    R
    3
    UruguajUruguajURY
    3
    0
    2
    1
    3:4
    2
    P
    R
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    3
    0
    2
    1
    1:5
    2
    R
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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