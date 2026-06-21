    Uruguaj
    Uruguaj
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina H
    Miami
    00:00
    Kapverdy
    Kapverdy
    PrehľadPreview

    Kapverdy chcú šokovať ďalšieho favorita. Chceme sa pokúsiť o nemožné, hovorí tréner

    Brankár Kapverd Vozinha (1) objíma Telma Arcanja (18) po remíze 0:0 v zápase skupiny H na majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami.
    Brankár Kapverd Vozinha (1) objíma Telma Arcanja (18) po remíze 0:0 v zápase skupiny H na majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 09:40
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    Debutanti na svetovom šampionáte senzačne remizovali so Španielskom.

    Futbalisti Kapverd nastúpia na svoj druhý zápas na 23. majstrovstvách sveta proti Uruguaju s cieľom priblížiť sa k postupu do vyraďovacej fázy.

    Debutanti na svetovom šampionáte senzačne remizovali v úvodnom stretnutí H-skupiny s úradujúcimi majstrami Európy Španielmi 0:0 a proti dvojnásobným majstrom sveta chcú potvrdiť, že tento výsledok nebol náhodou.

    Súboj na Štadióne Hard Rock v Miami má úvodný výkop v pondelok 22. júna o 00.00 SELČ.

    Kapverdy vo svojej premiére na MS previedli disciplinovaný výkon v defenzíve, ktorý podčiarkol niekdajší brankár AS Trenčín Vozinha.

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    Štyridsaťročný gólman si po stretnutí získal veľkú pozornosť médií, a to nielen vďaka svojmu výkonu, ale aj osobnému príbehu.

    Jeho matka nebola na zápase proti Španielsku pre finančné náklady spojené s vízami, no po žiadosti Hakeema Jeffriesa v Snemovni reprezentantov jej americké ministerstvo zahraničných vecí poplatky odpustilo a do Miami už pricestovala.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny H

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    Tréner africkej krajiny Bubista si malé ciele nedáva a po zisku historického bodu povedal, že jeho tím chce v náročnej skupine zabojovať o historický postup.

    Chceme sa pokúsiť o nemožné

    „Sme malá krajina a proti Španielsku sme sa ukázali. Máme veľké srdce a odolnosť. Chceme ukázať identitu našich ľudí, teda odvahu, jednotu a odhodlanosť bojovať.

    Chceme sa pokúsiť o nemožné,“ uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii.

    Uruguaj v úvodnom kole remizoval so Saudskou Arábiou 1:1, všetky štyri tímy tak majú zhodne po jednom bode.

    Mužstvo pod vedením Marcela Bielsu bolo favoritom už v otváracom súboji, no rovnako ako Španielsko nedokázalo získať tri body napriek územnej i streleckej prevahe.

    Proti Kapverdom bude potrebovať väčšiu efektivitu najmä v ofenzíve, kde sa očakáva viac od Darwina Nuneza z Al-Hilalu aj stredopoliara Realu Madrid Federica Valverdeho.

    „Valverde je hráč, ktorý dokáže zlepšiť akciu, keď dostane priestor. Možno ho pravá strana pripravila o veľa možností dostať sa k lopte.

    Niekedy poviete, že sa lopty skoro nedotkne a inokedy, ako v zápase proti City, sa jej dotkne štyrikrát a práve tými niekoľkými dotykmi rozhodne o víťazstve,“ uviedol argentínsky kouč pre fifa.com.

    Bubista má pred juhoamerickým súperom zdravý rešpekt, ale remíza so Španielskom Kapverdy nabudila.

    Veríme našej príprave aj hráčom

    „Vieme, aký dobrý je Uruguaj, ale veríme našej príprave aj hráčom. Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli cieľ, ktorým je postup do ďalšej fázy,“ citovala 56-ročného kormidelníka agentúra DPA.

    „Po mierne trpkej remíze so Saudskou Arábiou sme mali veľmi dobrý týždeň.

    Splnil som si sen zahrať si na majstrovstvách sveta a spolu s rodinou sme nesmierne hrdí, že sme to mohli zažiť,“ konštatoval uruguajský krídelník Brian Rodriguez, ktorý nastúpil v závere duelu so Saudskou Arábiou.

    Ešte pred stretnutím prehovorí do postupových šancí vzájomný zápas Španielska a ázijskej krajiny, ktorý je na programe o 18.00 SELČ na Štadióne Mercedes-Benz v Atlante.

    MS vo futbale 2026 - H-skupina, 2. kolo

    Predpokladané zostavy Uruguaj - Kapverdy:

    Uruguaj: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte, Bentancur - Valverde, Vinas, M. Araujo - Canobbio

    Kapverdy: Vozinha - Moreira, R. Lopes, Borges, Lopes Cabral - Pina - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento

    Tabuľka skupiny H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brankár Kapverd Vozinha (1) objíma Telma Arcanja (18) po remíze 0:0 v zápase skupiny H na majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami.
    Brankár Kapverd Vozinha (1) objíma Telma Arcanja (18) po remíze 0:0 v zápase skupiny H na majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami.
    Kapverdy chcú šokovať ďalšieho favorita. Chceme sa pokúsiť o nemožné, hovorí tréner
    dnes 09:40
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brankár Kapverd Vozinha (1) objíma Telma Arcanja (18) po remíze 0:0 v zápase skupiny H na majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami.
    Brankár Kapverd Vozinha (1) objíma Telma Arcanja (18) po remíze 0:0 v zápase skupiny H na majstrovstvách sveta medzi Španielskom a Kapverdami.
    Kapverdy chcú šokovať ďalšieho favorita. Chceme sa pokúsiť o nemožné, hovorí tréner
    dnes 09:40
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