    Sprenevera, skresľovanie účtovníctva a daňové úniky: Česká tenisová kauza má nových obvinených

    Tenisový kurt, ilustračná fotografia.
    Tenisový kurt, ilustračná fotografia. (Autor: Mária Pihuličová)
    TASR|25. aug 2026 o 14:03
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    Národná centrála proti organizovanému zločinu rozšírila vyšetrovanie.

    Polícia v Česku začala so stíhaním dvoch ľudí a dvoch firiem v súvislosti s hospodárením a financovaním klubov v tenisovom prostredí.

    Ide o poznatky z preverovania nedávnej kauzy okolo Českého tenisového zväzu (ČTS).

    Jeden človek je podľa portálu idnes.cz obvinený okrem iného zo sprenevery peňazí, druhý zo skresľovania údajov v účtovníctve.

    Obom hrozí niekoľkoročný pobyt vo väzení. Dotknutých firiem sa týka krátenie daní.

    Ohľadne ČTS sa spomína preplácanie peňazí za nadhodnotené alebo úplne vymyslené služby pri organizovaní turnajov.

    Tenis

    Tenis

    Tenisový kurt, ilustračná fotografia.
    Tenisový kurt, ilustračná fotografia.
    Sprenevera, skresľovanie účtovníctva a daňové úniky: Česká tenisová kauza má nových obvinených
    dnes 14:03
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