Sen o majstrovstvách sveta sa definitívne rozplynul. Slovenky podľahli Ukrajine aj v odvete

Baráž o postup na MS vo futbale žien 2027 - odveta
Ukrajina - Slovensko 1:0 (1:0)
Gól: 45. Andručivová
Rozhodkyne: Augustynová - Bukarowiczová, Mostowská (všetky Poľ.), ŽK: Chimichová - Šurnovská
Ukrajina: Boklačová - Šajnjuková, Olchová, Šmatková, Korsunová - Zaborovecová - Andručivová (71. Kravčuková), Chimičová (79. Kohutová), Kalininová (71. Kuninová), Hirynová (58. Hluščenková) - Bojčuková (46. Moloďuková)
Slovensko: Tóthová - Morávková, Košíková, Bartovičová, Lemešová - Žemberyová (80. Semanová), Mikolajová, Maťavková, Hmírová (64. Gondová), Fabová - Šurnovská (80. Ferencová)
Slovenské futbalové reprezentantky nepostúpili na MS 2027. Po tom, čo v piatok prehrali s Ukrajinou 1:3 v úvodnom zápase play off, nestačili na tohto súpera ani v odvete v Košiciach, v ktorej podľahli 0:1.
Ukrajinky sa vo finále play off o postup stretnú s víťazom dvojzápasu Anglicko - Grécko.
Priebeh zápasu
I. polčas
Slovenky vstúpili do zápasu s imperatívom zmazať dvojgólové manko z úvodného duelu.
Viac z hry mali v prvom polčase Ukrajinky, ktoré sa viackrát dostali do sľubných príležitostí, pričom Slovenky podržala brankárka Tóthová.
Na opačnej strane sa k strelám dostali Maťavková i Morávková, no ich pokusy nenarobili veľa práce ukrajinskej brankárke. Dôležitý moment priniesla 45. minúta.
Po neúspešnej ofenzívnej akcii Sloveniek sa Ukrajinky dostali do protiútoku, v ktorom Kalininová dlhým centrom vysunula Andručivovú a tá prekonala Tóthovú - 1:0.
II. polčas
Tento moment výrazne zhoršil vyhliadky Sloveniek na postup a tie sa v druhom polčase dlho nevedeli dostať do gólovej príležitosti. Ukrajinky kontrolovali dianie na ihrisku aj pohodlné postupové skóre.
V 70. minúte sa gólom neskončila ani šanca Žemberyovej. V 84. minúte sa k hlavičke dostala Semanová, brankárka Boklačová však vytesnila loptu na hornú žrď, a tak sa už skóre nezmenilo.
VIDEO: Tréner Peter Kopúň
Hlasy po zápase
Peter Kopúň, tréner SR: „Dohoda s hráčkami bola ísť „all in“ a skúsiť čo najskôr streliť góly. Vedeli sme, že sa môže vyskytnúť taká situácia, z ktorej bude hroziť gól, žiaľ, stalo sa to už v závere prvého polčasu. Naša snaha o góly nebola dotiahnutá a aj to nám uberalo sily. Vedeli sme, že ony sú favoritky. Urobili sme všetko pre to, aby sme sa pokúsili ísť ďalej. Škoda prvého zápasu.“
Diana Bartovičová, obrankyňa SR: „Bol to ťažký zápas. Doťahovali sme v ňom výsledok z prvého zápasu, no nepodarilo sa nám to. Kvalita bola na strane súperiek. Myslím si, že za výkon sa nemusíme hanbiť. Ukrajina nám v prvom zápase gólovo odskočila a ťažko sa to proti takému súperovi doťahuje.“
Diana Lemešová, obrankyňa SR: „Boli sme veľmi dobre pripravené na to, čo chceme ukázať a ako streliť góly. Škoda inkasovaného gólu v závere prvého polčasu. Ten nás asi zlomil. V druhom polčase sme bojovali do poslednej sekundy, no napokon sme nestrelili ani gól. Boli sme dobre pripravené a bolo vidno, že máme aj na taký tím ako je Ukrajina.“