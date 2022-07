UFC: Ikonický Gustafsson tvrdo narazil, Pimblett a McCann ovládli arénu

LONDÝN. Mal to byť ďalší jeden z nezabudnuteľných večerov UFC, avšak pre mnohých fanúšikov to tak nebude.

Do padlo to najhoršie, ako len mohlo

Duel trval len niečo cez minútu. Krylov predviedol v oktagone dokonalú smršť úderov, na ktorej konci ležal ikonický Švéd bezvládne ležať na zemi.

Štvrtá prehra Gustafssona v rade nenechala chladným fanúšikov ani bojovníkov v aréne či na sociálnych sieťach.

Jeden z jeho niekdajších rivalov, legendárny Daniel Cormier sa na Twitteri nechal počuť, že pre tridsaťpäťročného bojovníka nadišiel čas skončiť s profesionálnym MMA.

„Gustafssson skončil. Potreboval by ukončiť kariéru. Údery, ktoré schytal sú tvrdé, ale on si v minulosti s nimi zvykol poradiť. Tvoja brada je preč priateľu, je najvyšší čas odísť. My všetci máme expiračnú dobu. Jeden z najlepších zápasníkov, ktorý kedy nezískali titul (UFC),“ napísal.

Slovenské zastúpenie a návrat Oezdemira

Čo sa týka pozitívnych správ, slovenskú scénu zmiešaných bojových umení zaiste potešilo jasné víťazstvo Ľudovíta Kleina.

Zástupca trnavského tímu Spartakus Fight Gym si s Jonesom poradil po troch kolách na body.

Úspech Kleina bol o to cennejší, že súboj prijal len týždeň pred jeho uskutočnením a stal sa len druhým zápasníkom, ktorý kedy uštedril Jonesovi porážku na profesionálnom okruhu MMA.

Dôležitú výhru na turnaji UFC Fight Night 208 zaknihoval aj bývalý titulový vyzývateľ v poloťažkej váhe Volkan Oezdemir. Švajčiar zvládol skúšku ohňom v podobe elitného zemiara Paula Craiga.