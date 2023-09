Túži po odvete s dlhoročným rivalom. Šampión O´Malley sa vyjadril k ďalšiemu zápasu

LAS VEGAS. V polovici augusta zvíťazil nad dlhoročným šampiónom váhe, teraz je on ten, kto by sa mal vyjadrovať k svojím vyzývateľom o opasok. Jeden z najznámejších bojovníkov na súpiske UFC Sean O´Malley si po knokaute Aljamaina Sterlinga užíva zaslúžené voľno, no rad záujemcov o súboj s ním je väčší než by mohlo na prvý pohľad vyzerať.

V rozhovore pre kanál TheSchmo čerstvý kráľ divízie do 61 kilogramov vyjadril túžbu vrátiť sa k dávnemu rivalovi. Ide o Ekvádorčana Marlona Veru, bojovníka, s ktorým sa už O´Malley už v minulosti stretol.