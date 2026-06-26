    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina D
    3 - 2
    2:1
    USA
    USA
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Turci si napravili dojem zo zbabraného turnaja. Proti USA rozhodli z poslednej akcie

    Fotka zo zápasu Turecko - USA na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (45)
    Fotka zo zápasu Turecko - USA na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 06:20
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    Turecko dnes zdolalo USA v skupine D na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Turecko - USA 3:2 (2:1)

    Góly: 10. Güler, 31. Kökcü, 90+8. Ayhan - 3. Trusty, 49. Berhalter

    Rozhodovali: Ghorbal - Gourari, Zerhouni (všetci Alž.), ŽK: Berhalter (USA)

    Diváci: 70.492

    Turecko: Cakir - Elmali, Bardakci, Kabak, Celik (84. Söyüncü), Aydin (90+2. Müldür) - Yildiz (84. Uzun), Özcan, Kökcü (88. Ayhan), Güler - Yilmaz (90+2. Kahveci)

    USA: Turner - McKenzie, Robinson, Trusty, Scally (77. Freeman) - McKennie (86. Tillman), Berhalter - Aaronson (77. Zendejas), Reyna (76. Dest), Weah (58. Pulisic) - Pepi

    Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta 2026 víťazstvom 3:2 nad USA.

    Z pohľadu oboch tímov to nič nezmenilo na ich konečnom postavení v tabuľke D-skupiny.

    USA postúpili do šesťnásťfinále z prvého miesta, Turecko končí na šampionáte so ziskom troch bodov na poslednej pozícii v skupine.

    V prvom polčase boli diváci svedkami až troch gólov, najskôr potešil domáce publikum Auston Trusty, ale ešte do polčasovej prestávky sa za Turecko presadili Arda Güler a Orkun Kökcü.

    Po presnom zásahu Sebastiana Berhaltera v úvode druhého polčasu to dlho vyzeralo na deľbu bodov za remízu, ale z poslednej akcie duelu vybojoval pre Turkov víťaznú rozlúčku s podujatím Kaan Ayhan.

    Fotogaléria zo zápasu Turecko - USA na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) tries to control the ball as United States goalkeeper Matt Turner (1), Auston Trusty (6), Mark McKenzie (22) and Miles Robinson (12) look on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Ricardo Pepi (9) gets pulled down by Turkey's Zeki Celik during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Turkey's Kaan Ayhan waves to the crowd after a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Christian Pulisic, right, and Turkey's Ozan Kabak (15) argue as United States' Sebastian Berhalter, left, looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    45 fotografií
    Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)A fan reacts after watching the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)United States' Auston Trusty (6) and Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) collide as they try to head the ball during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Turner (1) makes a save on a shot by Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) as United States' Miles Robinson (12) and Joe Scally (23) defend during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir, right, makes a save on a shot by United States' Christian Pulisic (10) and Turkey's Zeki Celik (2) defends during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan celebrates soaring his side's third goal against the United States at the end of their World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan (22), center, celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and teammate Cristian Roldan, left, react following during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan, second from right, scores their third goal as United States' Auston Trusty (6) defends and United States' Mark McKenzie (22) and United States' Miles Robinson (12) look on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan (22) reacts after scoring his team's third goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Can Uzun (26) attempts a shot on goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino gestures during a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) makes a save as United States' Christian Pulisic looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) and Turkey's Eren Elmali vie for the ball during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Salih Ozcan, right, heads the ball as he gets hit by United States' Giovanni Reyna (7) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Turkey's Ozan Kabak fall during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz, right and United States' Auston Trusty vie for the ball during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz (21) and United States' Auston Trusty (6) battle for the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz (21) battles for the ball with United States' Mark McKenzie (22) and Sebastian Berhalter (14) during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) makes a save as United States' Christian Pulisic looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) collides with Turkey's Arda Guler (8) as United States' Giovanni Reyna (7) looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) tries to head the ball as he is pulled down by Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kenan Yildiz (11) watches his shot at goal as United States goalkeeper Matt Turner (1) takes the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Ozan Kabak (15) and United States' Ricardo Pepi battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) runs with the ball after scoring their second goal during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) runs with the ball after scoring their second goal during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi falls as Turkey's Ozan Kabak dribbles during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Turner (1) takes the ball as Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) runs in during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic looks on during a World Cup Group D soccer match against Turkey in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Brenden Aaronson controls the ball during the World Cup Group D soccer match against Turkey in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter, left, runs to celebrate scoring their second goal as Turkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) and Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) pause on the pitch during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter, left, scores their second goal as he sends the ball past Turkey's Salih Ozcan (5) and United States' Brenden Aaronson (11) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Moutaz Neffati (23) makes a diving save on a shot by United States' Christian Pulisic (10) during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Američania vedia, komu budú čeliť v šestnásťfinále. Vo štvrtok 2. júla od 2.00 SELČ nastúpia v San Franciscu proti Bosne a Hercegovine o miestenku v osemfinále svetového šampionátu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    3
    2
    0
    1
    8:4
    6
    P
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    R
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    3
    1
    1
    1
    2:4
    4
    R
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    3
    1
    0
    2
    3:5
    3
    V
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Turecko - USA

    I. polčas:

    Američania už mali istotu prvého miesta v D-skupine, preto sa tréner Mauricio Pochettino rozhodol pre takmer kompletnú obmenu základnej jedenástky a taký istý krok urobil aj jeho náprotivok.

    Jeden z hostiteľov MS 2026 mal skvelý nástup do stretnutia, Berhalter našiel nikým nekrytého Trustyho, ktorý razantnou strelou už v tretej minúte poslal svoj tím do vedenia.

    Turecko sa nenechalo zaskočiť tlakom súpera, už o pár minút preukázal svoje útočné kvality Güler a vyrovnal skóre duelu.

    Oba tímy bavili divákov ofenzívnym futbalom, potenciálny zásah McKenzieho v 30. minúte ešte neplatil pre ofsajdové postavenie, ale hneď na to Kökcü dostal Turecko prvýkrát na šampionáte do vedenia v zápase.

    II. polčas:

    Ideálny začiatok mal z amerického pohľadu aj druhý polčas, zo zvýšenej aktivity sa podarilo Berhalterovi po ďalekonosnej strele vyrovnať na 2:2.

    Od tohto momentu Pochettinovi zverenci aj prevzali dianie na trávniku do svojich rúk, ale ich útočné snahy zbrzdila občerstvovacia prestávka.

    V zostávajúcich minútach sa síce hra prelievala z jednej strany na druhú, ale ani jeden tím už nepridal na svoje konto väčšiu šancu.

    Už keď to vyzeralo na deľbu bodov v samotnom závere, tak Ayhan zabezpečil pre svoj tím víťaznú rozlúčku s turnajom.

    hlasy po zápase:

    Arda Güler, stredopoliar Turecka: „Kritika je správna. Všetci majú pravdu v tom, čo hovoria. Ja som nehral dobre, nik z nás nehral dobre v prvých dvoch zápasoch. Nemôžeme z toho robiť drámu, hrali sme zle a preto sme skončili na turnaji. Verím, že sa z toho teraz poučíme.“

    Weston McKennie, stredopoliar USA: „Turecko bolo efektívne, svoje šance premenilo. Momentum je stále na našej strane pred šestnásťfinále. Každý by chcel ísť do ďalšieho zápasu s tým, že predošlé stretnutie vyhral, ale myslím si, že nás to motivuje ešte viac. Všetkých 26 hráčov na súpiske to môže zobrať do svojich rúk a splniť úlohu. Veríme každému v družstve, že môže prispieť.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 0
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    1 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    1 - 3
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko
    dnes 08:14
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    Domov»MS vo futbale 2026»Turci si napravili dojem zo zbabraného turnaja. Proti USA rozhodli z poslednej akcie