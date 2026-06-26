Turci si napravili dojem zo zbabraného turnaja. Proti USA rozhodli z poslednej akcie

MS vo futbale 2026 - skupina D
Turecko - USA 3:2 (2:1)
Góly: 10. Güler, 31. Kökcü, 90+8. Ayhan - 3. Trusty, 49. Berhalter
Rozhodovali: Ghorbal - Gourari, Zerhouni (všetci Alž.), ŽK: Berhalter (USA)
Diváci: 70.492
Turecko: Cakir - Elmali, Bardakci, Kabak, Celik (84. Söyüncü), Aydin (90+2. Müldür) - Yildiz (84. Uzun), Özcan, Kökcü (88. Ayhan), Güler - Yilmaz (90+2. Kahveci)
USA: Turner - McKenzie, Robinson, Trusty, Scally (77. Freeman) - McKennie (86. Tillman), Berhalter - Aaronson (77. Zendejas), Reyna (76. Dest), Weah (58. Pulisic) - Pepi
Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta 2026 víťazstvom 3:2 nad USA.
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Z pohľadu oboch tímov to nič nezmenilo na ich konečnom postavení v tabuľke D-skupiny.
USA postúpili do šesťnásťfinále z prvého miesta, Turecko končí na šampionáte so ziskom troch bodov na poslednej pozícii v skupine.
V prvom polčase boli diváci svedkami až troch gólov, najskôr potešil domáce publikum Auston Trusty, ale ešte do polčasovej prestávky sa za Turecko presadili Arda Güler a Orkun Kökcü.
Po presnom zásahu Sebastiana Berhaltera v úvode druhého polčasu to dlho vyzeralo na deľbu bodov za remízu, ale z poslednej akcie duelu vybojoval pre Turkov víťaznú rozlúčku s podujatím Kaan Ayhan.
Američania vedia, komu budú čeliť v šestnásťfinále. Vo štvrtok 2. júla od 2.00 SELČ nastúpia v San Franciscu proti Bosne a Hercegovine o miestenku v osemfinále svetového šampionátu.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina D
Priebeh zápasu Turecko - USA
I. polčas:
Američania už mali istotu prvého miesta v D-skupine, preto sa tréner Mauricio Pochettino rozhodol pre takmer kompletnú obmenu základnej jedenástky a taký istý krok urobil aj jeho náprotivok.
Jeden z hostiteľov MS 2026 mal skvelý nástup do stretnutia, Berhalter našiel nikým nekrytého Trustyho, ktorý razantnou strelou už v tretej minúte poslal svoj tím do vedenia.
Turecko sa nenechalo zaskočiť tlakom súpera, už o pár minút preukázal svoje útočné kvality Güler a vyrovnal skóre duelu.
Oba tímy bavili divákov ofenzívnym futbalom, potenciálny zásah McKenzieho v 30. minúte ešte neplatil pre ofsajdové postavenie, ale hneď na to Kökcü dostal Turecko prvýkrát na šampionáte do vedenia v zápase.
II. polčas:
Ideálny začiatok mal z amerického pohľadu aj druhý polčas, zo zvýšenej aktivity sa podarilo Berhalterovi po ďalekonosnej strele vyrovnať na 2:2.
Od tohto momentu Pochettinovi zverenci aj prevzali dianie na trávniku do svojich rúk, ale ich útočné snahy zbrzdila občerstvovacia prestávka.
V zostávajúcich minútach sa síce hra prelievala z jednej strany na druhú, ale ani jeden tím už nepridal na svoje konto väčšiu šancu.
Už keď to vyzeralo na deľbu bodov v samotnom závere, tak Ayhan zabezpečil pre svoj tím víťaznú rozlúčku s turnajom.
hlasy po zápase:
Arda Güler, stredopoliar Turecka: „Kritika je správna. Všetci majú pravdu v tom, čo hovoria. Ja som nehral dobre, nik z nás nehral dobre v prvých dvoch zápasoch. Nemôžeme z toho robiť drámu, hrali sme zle a preto sme skončili na turnaji. Verím, že sa z toho teraz poučíme.“
Weston McKennie, stredopoliar USA: „Turecko bolo efektívne, svoje šance premenilo. Momentum je stále na našej strane pred šestnásťfinále. Každý by chcel ísť do ďalšieho zápasu s tým, že predošlé stretnutie vyhral, ale myslím si, že nás to motivuje ešte viac. Všetkých 26 hráčov na súpiske to môže zobrať do svojich rúk a splniť úlohu. Veríme každému v družstve, že môže prispieť.“