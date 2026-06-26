Montella: Táto výhra je viac ako tisíc iných víťazstiev. Tréner sa lúči so slzami v očiach

Tureckí futbalisti sa na záver skupinovej fázy na majstrovstvách sveta dočkali prvých strelených gólov, prvého víťazstva a s tým aj bodov, a tak sa môžu podľa trénera Vincenza Montellu vrátiť domov so vztýčenými hlavami.
Už pred zápasom s domácimi Spojenými štátmi americkými mal jeho tím jasno, že pre neho turnaj predčasne skončí, taliansky kouč bol preto nesmierne rád za víťaznú rozlúčku.
O výhre 3:2 rozhodol v poslednej minúte nastavenia striedajúci obranca Kaan Ayhan.
"Bol som z toho celý dojatý, táto výhra je viac ako tisíc iných víťazstiev. Futbal niekedy bolí, inokedy prináša radosť.
My dnes zažili to druhé. Vraciame sa domov so vztýčenou hlavou," povedal Montella, ktorý pred zápasom čelil mediálnemu tlaku a výzvam na rezignáciu.
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Turci štartovali na svetovom šampionáte iba tretíkrát a prvýkrát od bronzového turnaja v roku 2002.
O šance na postup zo skupiny prišli onedlho napriek povedeným výkonom v prvých dvoch zápasoch. Nedokázali sa v nich strelecky presadiť, takže Austrálii podľahli 0:2 a Paraguaji 0:1.
Pre zápas z USA, v ktorom z hľadiska konečného umiestnenia v tabuľke prakticky o nič nešlo, urobil Montella šesť zmien v zostave a osvedčili sa.
Strelecké trápenie napokon ukončil Arda Güler, priebežný obrat výsledku dokonal Baris Yilmaz a po strate vedenia rozhodol v úplnom závere Ayhan, ktorý odohral prvých desať minút na turnaji.
"V predchádzajúcich zápasoch sme mali tiež dostatok príležitostí, ale nedarilo sa nám ich premieňať.
Hráčom som to nevyčítal, bolo v tom aj veľa smoly, "povedal Montella. Záverečná výhra pre neho znamenala obrovskú úľavu.
"A ako tréner môžem byť na tím hrdý. Hráči ukázali aj pod veľkým psychickým tlakom svoje zručnosti, schopnosti a charakter, od toho sa musíme odraziť do ďalších etáp reprezentácie.
Verím, že na budúcu účasť na majstrovstvách sveta nebudeme čakať ďalších 24 rokov, "želal si Montella.