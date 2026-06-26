    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina D
    3 - 2
    2:1
    USA
    USA
    PrehľadOnline prenosSumárFotogalériaReakcie

    Montella: Táto výhra je viac ako tisíc iných víťazstiev. Tréner sa lúči so slzami v očiach

    Tréner tureckej futbalovej reprezentácie Vincenzo Montella
    Fotogaléria (45)
    Tréner tureckej futbalovej reprezentácie Vincenzo Montella (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. jún 2026 o 09:41
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    Montella pred zápasom čelil mediálnemu tlaku a výzvam na rezignáciu, víťazná rozlúčka ho zachránila.

    Tureckí futbalisti sa na záver skupinovej fázy na majstrovstvách sveta dočkali prvých strelených gólov, prvého víťazstva a s tým aj bodov, a tak sa môžu podľa trénera Vincenza Montellu vrátiť domov so vztýčenými hlavami.

    Už pred zápasom s domácimi Spojenými štátmi americkými mal jeho tím jasno, že pre neho turnaj predčasne skončí, taliansky kouč bol preto nesmierne rád za víťaznú rozlúčku.

    O výhre 3:2 rozhodol v poslednej minúte nastavenia striedajúci obranca Kaan Ayhan.

    "Bol som z toho celý dojatý, táto výhra je viac ako tisíc iných víťazstiev. Futbal niekedy bolí, inokedy prináša radosť.

    My dnes zažili to druhé. Vraciame sa domov so vztýčenou hlavou," povedal Montella, ktorý pred zápasom čelil mediálnemu tlaku a výzvam na rezignáciu.

    MS vo futbale 2026: Zápasy tímu Turecko

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    2 - 0
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles

    Turci štartovali na svetovom šampionáte iba tretíkrát a prvýkrát od bronzového turnaja v roku 2002.

    O šance na postup zo skupiny prišli onedlho napriek povedeným výkonom v prvých dvoch zápasoch. Nedokázali sa v nich strelecky presadiť, takže Austrálii podľahli 0:2 a Paraguaji 0:1.

    Fotogaléria zo zápasu Turecko - USA na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) tries to control the ball as United States goalkeeper Matt Turner (1), Auston Trusty (6), Mark McKenzie (22) and Miles Robinson (12) look on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Ricardo Pepi (9) gets pulled down by Turkey's Zeki Celik during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Turkey's Kaan Ayhan waves to the crowd after a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Christian Pulisic, right, and Turkey's Ozan Kabak (15) argue as United States' Sebastian Berhalter, left, looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    45 fotografií
    Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)A fan reacts after watching the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)United States' Auston Trusty (6) and Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) collide as they try to head the ball during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Turner (1) makes a save on a shot by Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) as United States' Miles Robinson (12) and Joe Scally (23) defend during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir, right, makes a save on a shot by United States' Christian Pulisic (10) and Turkey's Zeki Celik (2) defends during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan celebrates soaring his side's third goal against the United States at the end of their World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan (22), center, celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and teammate Cristian Roldan, left, react following during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan, second from right, scores their third goal as United States' Auston Trusty (6) defends and United States' Mark McKenzie (22) and United States' Miles Robinson (12) look on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan (22) reacts after scoring his team's third goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Can Uzun (26) attempts a shot on goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino gestures during a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) makes a save as United States' Christian Pulisic looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) and Turkey's Eren Elmali vie for the ball during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Salih Ozcan, right, heads the ball as he gets hit by United States' Giovanni Reyna (7) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Turkey's Ozan Kabak fall during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz, right and United States' Auston Trusty vie for the ball during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz (21) and United States' Auston Trusty (6) battle for the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz (21) battles for the ball with United States' Mark McKenzie (22) and Sebastian Berhalter (14) during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) makes a save as United States' Christian Pulisic looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) collides with Turkey's Arda Guler (8) as United States' Giovanni Reyna (7) looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) tries to head the ball as he is pulled down by Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kenan Yildiz (11) watches his shot at goal as United States goalkeeper Matt Turner (1) takes the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Ozan Kabak (15) and United States' Ricardo Pepi battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) runs with the ball after scoring their second goal during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) runs with the ball after scoring their second goal during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi falls as Turkey's Ozan Kabak dribbles during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Turner (1) takes the ball as Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) runs in during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic looks on during a World Cup Group D soccer match against Turkey in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Brenden Aaronson controls the ball during the World Cup Group D soccer match against Turkey in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter, left, runs to celebrate scoring their second goal as Turkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) and Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) pause on the pitch during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter, left, scores their second goal as he sends the ball past Turkey's Salih Ozcan (5) and United States' Brenden Aaronson (11) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Moutaz Neffati (23) makes a diving save on a shot by United States' Christian Pulisic (10) during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pre zápas z USA, v ktorom z hľadiska konečného umiestnenia v tabuľke prakticky o nič nešlo, urobil Montella šesť zmien v zostave a osvedčili sa.

    Strelecké trápenie napokon ukončil Arda Güler, priebežný obrat výsledku dokonal Baris Yilmaz a po strate vedenia rozhodol v úplnom závere Ayhan, ktorý odohral prvých desať minút na turnaji.

    "V predchádzajúcich zápasoch sme mali tiež dostatok príležitostí, ale nedarilo sa nám ich premieňať.

    Hráčom som to nevyčítal, bolo v tom aj veľa smoly, "povedal Montella. Záverečná výhra pre neho znamenala obrovskú úľavu.

    "A ako tréner môžem byť na tím hrdý. Hráči ukázali aj pod veľkým psychickým tlakom svoje zručnosti, schopnosti a charakter, od toho sa musíme odraziť do ďalších etáp reprezentácie.

    Verím, že na budúcu účasť na majstrovstvách sveta nebudeme čakať ďalších 24 rokov, "želal si Montella.

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    3
    2
    0
    1
    8:4
    6
    P
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    R
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    3
    1
    1
    1
    2:4
    4
    R
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    3
    1
    0
    2
    3:5
    3
    V
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
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    dnes 11:58
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.
    dnes 11:58
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    Domov»MS vo futbale 2026»Montella: Táto výhra je viac ako tisíc iných víťazstiev. Tréner sa lúči so slzami v očiach