Hráč Paraguaja sa presadil ešte rýchlejšie ako Maročan. Turecko nevyužilo prevahu a je bez šance

MS vo futbale 2026 - skupina D
Turecko - Paraguaj 0:1 (0:1)
Gól: 2. Galarza.
Rozhodovali: Barton (Salv.) – Moran (Salv.), Pupiro (Nikar.), ŽK: Elmali - Galarza, ČK: 45.+3 Almiron (Par.)
Diváci: 68.827
Turecko: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (86. Kökcü), Kadioglu (71. Elmali) – Yüksek (60. Uzun), Calhanoglu – Akgün (60. Gül), Güler, Yildiz – Aktürkoglu (46. Yilmaz)
Paraguaj: Gill – J. Caceres (81. Maidana), G. Gomez, Alderete, Alonso –, Almiron, Cubas, D. Gomez (67. Velazquez), Galarza (90.+2 Canale) – Pitta (46. Bobadilla), Enciso (90.+2 Avalos)
Futbalisti Paraguaja vyhrali v dueli D-skupiny MS 2026 v Santa Clare nad Tureckom 1:0, hoci hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Miguela Almirona.
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Víťazný gól zaznamenal Matias Galarza už po 64 sekundách hry a postaral sa o najrýchlejší gól prebiehajúceho šampionátu. Turci po druhej prehre stratili šancu na postup.
Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku.
Priamu červenú kartu videl v nervóznom závere prvého polčasu. Paraguaj si ziskom troch bodov zvýraznil šance na účasť vo vyraďovačke, ktorú si už zabezpečili zatiaľ stopercentní Američania ako víťaz skupiny.
Turci zakončia účinkovanie v skupine v piatok 26. júna o 4.00 SELČ v Los Angeles duelom proti domácemu tímu USA.
Paraguaj čaká v rovnakom čase v San Franciscu súboj proti Austrálii o druhé miesto v tabuľke.
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MS vo futbale 2026 - skupina D
Priebeh zápasu Turecko - Paraguaj
I. polčas:
Paraguaj mal raketový štart do zápasu s gólom už v druhej minúte. Vysoké napádanie na polovici Turecka vyústilo do zisku lopty, k nej sa pred šestnástkou dostal Galarza a presnou prízemnou strelou otvoril skóre - 0:1.
Na druhej strane mohol odpovedať Calhanoglu, ale trafil iba do nôh jedného z hráčov súpera.
V 13. minúte Güler po spätnom pase prestrelil bránku a desať minút pred prestávkou boli Turci už veľmi blízko k vyrovnaniu, no hlavička Müldüra po priamom kope skončila na brvne i žrdi paraguajskej bránky.
Paraguaj sa zväčša iba bránil, z ojedinelého protiútoku vyskúšal Cakirovu pozornosť Caceres. V nervóznom závere polčasu si Almiron pred tureckým hráčom zakryl ústa a po zásahu VAR videl priamu červenú kartu.
II. polčas:
Hneď na začiatku druhého polčasu nebezpečne vystrelil Demiral a predznamenal tak výrazný tlak Turkov, ktorí na odvrátenie vyradenia z turnaja už po skupinovej fáze potrebovali minimálne vyrovnať.
Po hodine hry mohol ich šance ešte viac utlmiť druhým paraguajským gólom Enciso, ale vo veľkej príležitosti netrafil bránku.
To isté predviedol na opačnej strane Yildiz a enormná snaha jeho tímu vrcholila veľkým tlakom v záverečnej dvadsaťminútovke duelu.
Cez defenzívnu „pavučinu“ súpera sa však nedokázali presadiť, hoci vyrovnanie mal na hlave v siedmej minúte nadstavenia Demiral. Paraguajský brankár Gill si však čisté konto dokázal udržať.