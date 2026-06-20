    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina D
    0 - 1
    0:1
    Paraguaj
    Paraguaj

    Hráč Paraguaja sa presadil ešte rýchlejšie ako Maročan. Turecko nevyužilo prevahu a je bez šance

    Paraguajský Matías Galarza (vpravo) oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na Majstrovstvách sveta vo futbale.
    Fotogaléria (44)
    Paraguajský Matías Galarza (vpravo) oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na Majstrovstvách sveta vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. jún 2026 o 07:10
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    Paraguaj dnes zdolal Turecko v skupine D na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Turecko - Paraguaj 0:1 (0:1)

    Gól: 2. Galarza.

    Rozhodovali: Barton (Salv.) – Moran (Salv.), Pupiro (Nikar.), ŽK: Elmali - Galarza, ČK: 45.+3 Almiron (Par.)

    Diváci: 68.827

    Turecko: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (86. Kökcü), Kadioglu (71. Elmali) – Yüksek (60. Uzun), Calhanoglu – Akgün (60. Gül), Güler, Yildiz – Aktürkoglu (46. Yilmaz)

    Paraguaj: Gill – J. Caceres (81. Maidana), G. Gomez, Alderete, Alonso –, Almiron, Cubas, D. Gomez (67. Velazquez), Galarza (90.+2 Canale) – Pitta (46. Bobadilla), Enciso (90.+2 Avalos)

    Futbalisti Paraguaja vyhrali v dueli D-skupiny MS 2026 v Santa Clare nad Tureckom 1:0, hoci hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Miguela Almirona.

    Víťazný gól zaznamenal Matias Galarza už po 64 sekundách hry a postaral sa o najrýchlejší gól prebiehajúceho šampionátu. Turci po druhej prehre stratili šancu na postup.

    Almiron sa zapísal do histórie ako prvý hráč vylúčený podľa nového pravidla FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku.

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    Priamu červenú kartu videl v nervóznom závere prvého polčasu. Paraguaj si ziskom troch bodov zvýraznil šance na účasť vo vyraďovačke, ktorú si už zabezpečili zatiaľ stopercentní Američania ako víťaz skupiny. 

    Turci zakončia účinkovanie v skupine v piatok 26. júna o 4.00 SELČ v Los Angeles duelom proti domácemu tímu USA.

    Paraguaj čaká v rovnakom čase v San Franciscu súboj proti Austrálii o druhé miesto v tabuľke. 

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Turecko - Paraguaj

    I. polčas:

    Paraguaj mal raketový štart do zápasu s gólom už v druhej minúte. Vysoké napádanie na polovici Turecka vyústilo do zisku lopty, k nej sa pred šestnástkou dostal Galarza a presnou prízemnou strelou otvoril skóre - 0:1.

    Na druhej strane mohol odpovedať Calhanoglu, ale trafil iba do nôh jedného z hráčov súpera.

    Fotogaléria zo zápasu Turecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Paraguajský Matías Galarza na zemi oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Paraguajský Matías Galarza oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.
    44 fotografií
    Paraguajský Matías Galarza v popredí oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale. Paraguajský Júlio Enciso (19) oslavuje s hlavným trénerom Gustávom Alfarom po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Hráči Turecka reagujú na konci zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Paraguaju v Santa Clare v Kalifornii, neďaleko San Francisca.Turecký Mert Müldür (18) reaguje po prehre v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Turecký brankár Uğurcan Çakır (23) reaguje po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Diego Gómez (8) oslavuje po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí hráči oslavujú po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Diego Gómez (8) oslavuje s Gustavom Caballerom (24) a Antoniom Sanabriom (9) po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajskí Diego Gómez (8) a Antonio Sanabria (9) oslavujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Hráči Paraguaja, vpravo, reagujú na konci zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí hráči oslavujú po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí Diego Gómez (8) a Gustavo Gómez (15) oslavujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Turecký Mert Müldür (18) reaguje po prehre v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Hráči Paraguaja reagujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku v Santa Clare v Kalifornii, neďaleko San Francisca.Turecký Eren Elmalı (13) reaguje po faule na Paraguajčana Matíasa Galarzu (23) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Gustavo Velázquez (2) ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s tureckým Kenanom Yıldızom (11) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s tureckým Kenanom Yıldızom počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Tréner Turecka Vincenzo Montella gestikuluje počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Paraguaju v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, reaguje s bolesťou, keď sa mu venuje lekársky a podporný tím počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Deniz Gül (v popredí) sa pokúša o strelu na bránu proti brankárovi Paraguaja Orlandovi Gillovi počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale v Santa Clare v Kalifornii.Turecký brankár Uğurcan Çakır (23) reaguje po zákroku, keď chytil strelu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Barış Alper Yılmaz (21) hlavičkuje loptu ponad Paraguajčana Matíasa Galarzu (23) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajskí hráči oslavujú gól Matíasa Galarzu (23) v prvom polčase zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta medzi Paraguajom a Tureckom.Turecký Eren Elmalı (13) fauluje Paraguajčana Juana Josého Cáceresa (4) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Matías Galarza (23) bojuje o loptu s tureckým Canom Uzunom (26) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Junior Alonso (v popredí) bojuje o loptu s tureckým Barışom Alperom Yılmazom počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Yunus Akgün (19) sa pokúša o strelu na bránu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Tréner Turecka Vincenzo Montella (vpravo) reaguje, keď rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros z El Salvadoru ukazuje žltú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s Turkami Ferdi Kadıoğlu (20) a Abdülkerim Bardakcı (14) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Abdülkerim Bardakcı (14) bojuje o loptu s Paraguajčanom Júliom Encisom (19) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros z El Salvadoru signalizuje požiadavku na kontrolu VAR pred udelením červenej karty Paraguajčanovi Miguelovi Almirónovi (10) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Merih Demiral (3) bojuje o loptu s Paraguajčanom Juniorom Alonsom (6) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Paraguajský Miguel Almirón reaguje po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku.Hráči sa hádajú po faule, ktorého sa dopustil Paraguajčan Miguel Almirón, počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Paraguajský Omar Alderete (3) ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Turecký Mert Müldür (18) reaguje, keď bojuje o loptu s Paraguajčanom Isidrom Pittom (25) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Diego Gómez (8), v strede, ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Matías Galarza (23) oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.Paraguajský Matías Galarza (23) reaguje počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.

    V 13. minúte Güler po spätnom pase prestrelil bránku a desať minút pred prestávkou boli Turci už veľmi blízko k vyrovnaniu, no hlavička Müldüra po priamom kope skončila na brvne i žrdi paraguajskej bránky.

    Paraguaj sa zväčša iba bránil, z ojedinelého protiútoku vyskúšal Cakirovu pozornosť Caceres. V nervóznom závere polčasu si Almiron pred tureckým hráčom zakryl ústa a po zásahu VAR videl priamu červenú kartu. 

    II. polčas:

    Hneď na začiatku druhého polčasu nebezpečne vystrelil Demiral a predznamenal tak výrazný tlak Turkov, ktorí na odvrátenie vyradenia z turnaja už po skupinovej fáze potrebovali minimálne vyrovnať.

    Po hodine hry mohol ich šance ešte viac utlmiť druhým paraguajským gólom Enciso, ale vo veľkej príležitosti netrafil bránku.

    To isté predviedol na opačnej strane Yildiz a enormná snaha jeho tímu vrcholila veľkým tlakom v záverečnej dvadsaťminútovke duelu.

    Cez defenzívnu „pavučinu“ súpera sa však nedokázali presadiť, hoci vyrovnanie mal na hlave v siedmej minúte nadstavenia Demiral. Paraguajský brankár Gill si však čisté konto dokázal udržať. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 9

    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia

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    Domov»MS vo futbale 2026»Hráč Paraguaja sa presadil ešte rýchlejšie ako Maročan. Turecko nevyužilo prevahu a je bez šance