Historický kolaps Turecka. Dosiahli negatívny rekord bez gólu a končia, Güler: Veľká hanba

Za veľkú hanbu označil Arda Güler vyradenie Turecka už po dvoch zápasoch svetového šampionátu.
Podľa stredopoliara Real Madrid druhú prehru v rade futbalisti v šatni oplakali, no zároveň sa už pozerajú dopredu, aby tento neúspech čo najskôr odčinili.
Turci po neúspechu s Austráliou 0:2 nestačili ani na Paraguaj a po prehre 0:1 si zavreli dvere do play-off.
Nebola im nič platná výrazná prevaha v oboch zápasoch, v ktorých vyslali na súperovu bránu 62 striel, ale len 12 z nich mierilo medzi žrde. Gól nedali.
Turecko má navyše najviac streleckých pokusov (62) bez gólu v dvoch zápasoch MS v histórii súťaže.
Žiadny tím od začiatku vedenia štatistík v roku 1966 nemal viac striel v dvoch zápasoch MS bez toho, aby skóroval (30 proti Austrálii a 32 striel proti Paraguaju).
„Nemôžem svojim hráčom nič vyčítať. Šťastie na našej strane jednoducho nebolo. Ale tím ukázal srdce a dušu,“ vyhlásil taliansky tréner tureckej reprezentácie Vincenzo Montella.
Plačeme v šatni
S rýchlym a nečakaným vyradením sa okrem tisícov fanúšikov v dejisku MS aj po celom svete ťažko zmierovali aj hráči.
„Sme naozaj, ale naozaj smutní, je to aj hanba. Ospravedlňujeme sa našim ľuďom. Plačeme v šatni. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to napravili,“ povedal 21-ročný Güler.
V štúdiu MagentaTV kritizoval tím aj bývalý reprezentant Halil Altintop.
Pred šampionátom panovala obrovská eufória
„Sklamanie je obrovské, pretože tím má veľa individuálnej kvality. Pred šampionátom panovala v krajine obrovská eufória, ale teraz si musíme položiť veľa otázok, prečo sme vyradení už po dvoch zápasoch.
Tím nezvládol tlak a v určitých oblastiach zaostáva za svetom,“ konštatoval 38-násobný reprezentant.
Program Turecka na MS vo futbale 2026
Piatkový ranný duel proti Spojeným štátom už bude pre oba tímy len „priateľský zápas“. Turci si po ňom zbalia veci a poletia domov, Američania budú z prvého miesta v skupine čakať na súpera do play-off.
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