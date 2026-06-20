    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina D
    0 - 1
    0:1
    Paraguaj
    Paraguaj
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    Historický kolaps Turecka. Dosiahli negatívny rekord bez gólu a končia, Güler: Veľká hanba

    Arda Güler (8) s loptou počas zápasu skupiny D na MS vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Fotogaléria (44)
    Arda Güler (8) s loptou počas zápasu skupiny D na MS vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|20. jún 2026 o 09:59
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    Turecko má najviac striel bez gólu v dvoch zápasoch MS v histórii súťaže.

    Za veľkú hanbu označil Arda Güler vyradenie Turecka už po dvoch zápasoch svetového šampionátu.

    Podľa stredopoliara Real Madrid druhú prehru v rade futbalisti v šatni oplakali, no zároveň sa už pozerajú dopredu, aby tento neúspech čo najskôr odčinili.

    Turci po neúspechu s Austráliou 0:2 nestačili ani na Paraguaj a po prehre 0:1 si zavreli dvere do play-off.

    Nebola im nič platná výrazná prevaha v oboch zápasoch, v ktorých vyslali na súperovu bránu 62 striel, ale len 12 z nich mierilo medzi žrde. Gól nedali.

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    Turecko má navyše najviac streleckých pokusov (62) bez gólu v dvoch zápasoch MS v histórii súťaže.

    Žiadny tím od začiatku vedenia štatistík v roku 1966 nemal viac striel v dvoch zápasoch MS bez toho, aby skóroval (30 proti Austrálii a 32 striel proti Paraguaju).

    „Nemôžem svojim hráčom nič vyčítať. Šťastie na našej strane jednoducho nebolo. Ale tím ukázal srdce a dušu,“ vyhlásil taliansky tréner tureckej reprezentácie Vincenzo Montella.

    Plačeme v šatni

    S rýchlym a nečakaným vyradením sa okrem tisícov fanúšikov v dejisku MS aj po celom svete ťažko zmierovali aj hráči.

    „Sme naozaj, ale naozaj smutní, je to aj hanba. Ospravedlňujeme sa našim ľuďom. Plačeme v šatni. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to napravili,“ povedal 21-ročný Güler.

    Fotogaléria zo zápasu Turecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Paraguajský Matías Galarza na zemi oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Paraguajský Matías Galarza oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.
    44 fotografií
    Paraguajský Matías Galarza v popredí oslavuje po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale. Paraguajský Júlio Enciso (19) oslavuje s hlavným trénerom Gustávom Alfarom po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Hráči Turecka reagujú na konci zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Paraguaju v Santa Clare v Kalifornii, neďaleko San Francisca.Turecký Mert Müldür (18) reaguje po prehre v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Turecký brankár Uğurcan Çakır (23) reaguje po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Diego Gómez (8) oslavuje po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí hráči oslavujú po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Diego Gómez (8) oslavuje s Gustavom Caballerom (24) a Antoniom Sanabriom (9) po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajskí Diego Gómez (8) a Antonio Sanabria (9) oslavujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Hráči Paraguaja, vpravo, reagujú na konci zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí hráči oslavujú po víťazstve v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajskí Diego Gómez (8) a Gustavo Gómez (15) oslavujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Turecký Mert Müldür (18) reaguje po prehre v zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Hráči Paraguaja reagujú po zápase skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku v Santa Clare v Kalifornii, neďaleko San Francisca.Turecký Eren Elmalı (13) reaguje po faule na Paraguajčana Matíasa Galarzu (23) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Gustavo Velázquez (2) ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s tureckým Kenanom Yıldızom (11) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s tureckým Kenanom Yıldızom počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Tréner Turecka Vincenzo Montella gestikuluje počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Paraguaju v Santa Clare v Kalifornii.Paraguajský Matías Galarza, ležiaci na zemi, reaguje s bolesťou, keď sa mu venuje lekársky a podporný tím počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Deniz Gül (v popredí) sa pokúša o strelu na bránu proti brankárovi Paraguaja Orlandovi Gillovi počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale v Santa Clare v Kalifornii.Turecký brankár Uğurcan Çakır (23) reaguje po zákroku, keď chytil strelu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Barış Alper Yılmaz (21) hlavičkuje loptu ponad Paraguajčana Matíasa Galarzu (23) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajskí hráči oslavujú gól Matíasa Galarzu (23) v prvom polčase zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta medzi Paraguajom a Tureckom.Turecký Eren Elmalı (13) fauluje Paraguajčana Juana Josého Cáceresa (4) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Matías Galarza (23) bojuje o loptu s tureckým Canom Uzunom (26) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Junior Alonso (v popredí) bojuje o loptu s tureckým Barışom Alperom Yılmazom počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Yunus Akgün (19) sa pokúša o strelu na bránu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom v Santa Clare v Kalifornii.Tréner Turecka Vincenzo Montella (vpravo) reaguje, keď rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros z El Salvadoru ukazuje žltú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Júlio Enciso (19) bojuje o loptu s Turkami Ferdi Kadıoğlu (20) a Abdülkerim Bardakcı (14) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Abdülkerim Bardakcı (14) bojuje o loptu s Paraguajčanom Júliom Encisom (19) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros z El Salvadoru signalizuje požiadavku na kontrolu VAR pred udelením červenej karty Paraguajčanovi Miguelovi Almirónovi (10) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Turecký Merih Demiral (3) bojuje o loptu s Paraguajčanom Juniorom Alonsom (6) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Paraguajský Miguel Almirón reaguje po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale proti Turecku.Hráči sa hádajú po faule, ktorého sa dopustil Paraguajčan Miguel Almirón, počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Paraguajský Omar Alderete (3) ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom. Turecký Mert Müldür (18) reaguje, keď bojuje o loptu s Paraguajčanom Isidrom Pittom (25) počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Diego Gómez (8), v strede, ovláda loptu počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.Paraguajský Matías Galarza (23) oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu proti Turecku počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale.Paraguajský Matías Galarza (23) reaguje počas zápasu skupiny D na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.

    V štúdiu MagentaTV kritizoval tím aj bývalý reprezentant Halil Altintop.

    Pred šampionátom panovala obrovská eufória

    „Sklamanie je obrovské, pretože tím má veľa individuálnej kvality. Pred šampionátom panovala v krajine obrovská eufória, ale teraz si musíme položiť veľa otázok, prečo sme vyradení už po dvoch zápasoch.

    Tím nezvládol tlak a v určitých oblastiach zaostáva za svetom,“ konštatoval 38-násobný reprezentant.

    Program Turecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    2 - 0
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles

    Piatkový ranný duel proti Spojeným štátom už bude pre oba tímy len „priateľský zápas“. Turci si po ňom zbalia veci a poletia domov, Američania budú z prvého miesta v skupine čakať na súpera do play-off.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Arda Güler (8) s loptou počas zápasu skupiny D na MS vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Arda Güler (8) s loptou počas zápasu skupiny D na MS vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Historický kolaps Turecka. Dosiahli negatívny rekord bez gólu a končia, Güler: Veľká hanba
    dnes 09:59
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Arda Güler (8) s loptou počas zápasu skupiny D na MS vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Arda Güler (8) s loptou počas zápasu skupiny D na MS vo futbale medzi Tureckom a Paraguajom.
    Historický kolaps Turecka. Dosiahli negatívny rekord bez gólu a končia, Güler: Veľká hanba
    dnes 09:59
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    Domov»MS vo futbale 2026»Historický kolaps Turecka. Dosiahli negatívny rekord bez gólu a končia, Güler: Veľká hanba