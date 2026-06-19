    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina D
    San Francisco
    05:00
    Paraguaj
    Paraguaj
    PrehľadPreview

    Turecko aj Paraguaj hrajú o prežitie. Trénera sa dotkla ostrá kritika a žiada viac rešpektu

    Futbalisti Turecka.
    Futbalisti Turecka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 09:39
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    V D-skupine sa láme situácia. Turecko aj Paraguaj potrebujú bodovať.

    Turecko a Paraguaj nastúpia vo vzájomnom zápase 2. kola D-skupiny majstrovstiev sveta s cieľom odčiniť prehry z úvodných duelov a udržať si šancu na postup do vyraďovacej fázy.

    Duel je na programe v sobotu o 5.00 SELČ na štadióne Levi’s Stadium v kalifornskej Santa Clare.

    Turci vstúpili do turnaja v pozícii papierového favorita. Proti Austrálii mali hernú prevahu a súpera prestrieľali v pomere 30:9, no napriek tomu prehrali 0:2.

    Na výkon reprezentácie sa následne zniesla kritika z domácej aj fanúšikovskej scény. Tréner Vincenzo Montella priznal, že reakcie boli tvrdé.

    „Ten chaos ma naozaj sklamal. Tento tím dosiahol za posledné tri roky skvelé výsledky a myslím si, že si po prvom zápase zaslúžime trochu viac rešpektu, aj keď sme mohli podať lepší výkon. Očakával som kritiku, ale nie v takejto miere,“ povedal deň pred zápasom s Paraguajom.

    Tlak na talianskeho trénera je pred kľúčovým duelom vysoký. Ak USA v druhom zápase D-skupiny aspoň remizujú s Austráliou a Turci prehrajú, na turnaji skončia.

    „Na tento zápas sme sa pripravili s jasnou hlavou, aj keď okolo nás panoval chaos. Sme jednotnejší ako kedykoľvek predtým, aby sme to zvrátili. Ak vyhráme, niektorí budú znova hovoriť, že sme kandidát na titul,“ citovala Montellu agentúra dpa.

    Aj Paraguaj vstupuje do zápasu pod tlakom. V úvodnom stretnutí prehral s domácimi USA 1:4.

    „USA rozhodli o zápase v prvom polčase. Nič však nie je stratené. Musíme sa poučiť a pripraviť na Turecko,“ povedal obranca Junior Alonso.

    Paraguaj sa predstavil na MS naposledy v roku 2010, keď postúpil až do štvrťfinále. Z posledných štyroch účastí trikrát postúpil zo skupiny.

    „Prvý zápas nás šokoval, ale teraz je to minulosť. Čaká nás ‚finále‘ s Tureckom,“ dodal stredopoliar Matías Galarza.

    MS vo futbale 2026 - D-skupina, 2. kolo

    Predpokladané zostavy:

    Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu - Güler, Kökcü, Yilmaz - Aktürkoglu

    Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana - Mauricio, D. Gomez, Galarza, Almiron - Pitta, Enciso

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    3
    TureckoTureckoTUR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny D

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    4 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    2 - 0
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    vs.
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Hanbím sa. Neviem, či som čakal až takú hrôzu, tvrdí český expert. Vzbĺknu ako Slováci?
    Pavol Spál|dnes 11:12
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis reagujú po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Hanbím sa. Neviem, či som čakal až takú hrôzu, tvrdí český expert. Vzbĺknu ako Slováci?
    Pavol Spál|dnes 11:12
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    Domov»MS vo futbale 2026»Turecko aj Paraguaj hrajú o prežitie. Trénera sa dotkla ostrá kritika a žiada viac rešpektu