Turecko aj Paraguaj hrajú o prežitie. Trénera sa dotkla ostrá kritika a žiada viac rešpektu

Turecko a Paraguaj nastúpia vo vzájomnom zápase 2. kola D-skupiny majstrovstiev sveta s cieľom odčiniť prehry z úvodných duelov a udržať si šancu na postup do vyraďovacej fázy.
Duel je na programe v sobotu o 5.00 SELČ na štadióne Levi’s Stadium v kalifornskej Santa Clare.
Turci vstúpili do turnaja v pozícii papierového favorita. Proti Austrálii mali hernú prevahu a súpera prestrieľali v pomere 30:9, no napriek tomu prehrali 0:2.
Na výkon reprezentácie sa následne zniesla kritika z domácej aj fanúšikovskej scény. Tréner Vincenzo Montella priznal, že reakcie boli tvrdé.
„Ten chaos ma naozaj sklamal. Tento tím dosiahol za posledné tri roky skvelé výsledky a myslím si, že si po prvom zápase zaslúžime trochu viac rešpektu, aj keď sme mohli podať lepší výkon. Očakával som kritiku, ale nie v takejto miere,“ povedal deň pred zápasom s Paraguajom.
Tlak na talianskeho trénera je pred kľúčovým duelom vysoký. Ak USA v druhom zápase D-skupiny aspoň remizujú s Austráliou a Turci prehrajú, na turnaji skončia.
„Na tento zápas sme sa pripravili s jasnou hlavou, aj keď okolo nás panoval chaos. Sme jednotnejší ako kedykoľvek predtým, aby sme to zvrátili. Ak vyhráme, niektorí budú znova hovoriť, že sme kandidát na titul,“ citovala Montellu agentúra dpa.
Aj Paraguaj vstupuje do zápasu pod tlakom. V úvodnom stretnutí prehral s domácimi USA 1:4.
„USA rozhodli o zápase v prvom polčase. Nič však nie je stratené. Musíme sa poučiť a pripraviť na Turecko,“ povedal obranca Junior Alonso.
Paraguaj sa predstavil na MS naposledy v roku 2010, keď postúpil až do štvrťfinále. Z posledných štyroch účastí trikrát postúpil zo skupiny.
„Prvý zápas nás šokoval, ale teraz je to minulosť. Čaká nás ‚finále‘ s Tureckom,“ dodal stredopoliar Matías Galarza.
MS vo futbale 2026 - D-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy:
Turecko: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu - Güler, Kökcü, Yilmaz - Aktürkoglu
Paraguaj: Gill - Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana - Mauricio, D. Gomez, Galarza, Almiron - Pitta, Enciso
Tabuľka skupiny D
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny D
| Skupina D | Matchday 2
| Skupina D | Matchday 3
| Skupina D | Matchday 9
| Skupina D | Matchday 9
| Skupina D | Matchday 15
| Skupina D | Matchday 15