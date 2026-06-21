Japonsko deklasovalo Tunisko s novým trénerom na MS. Bol to jubilejný duel v rámci šampionátov

MS vo futbale 2026 - skupina F
Tunisko - Japonsko 0:4 (0:2)
Góly: 31. a 83. Ueda, 4. Kamada, 69. Dž. Itó.
Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), bez kariet
Diváci: 51.243
Tunisko: Dahmen - Bronn (46. Ben Hamida), Talbi, Rekik - Valery, Skhiri (90.+1 Khedira), Hannibal, Abdi (90.+1 Achouri) - Mejbri, Tounekti (65. Chaouat) - Saad (46. Gharbi)
Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu (79. Seko), Itakura, H. Itó - Dóan (74. Sugawara), Tanaka, Kamada (74. D. Suzuki), Nakamura (79. J. Suzuki) - D. Itó, Ueda (84. Gotó), Sano
Japonskí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení F-skupiny na MS nad Tuniskom 4:0.
- ONLINE: Tunisko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
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O triumfe v mexickom Monterrey rozhodli dvojgólový Ajase Ueda, Daiči Kamada a Džunja Itó. Šlo o jubilejný tisíci zápas svetového šampionátu.
Japonci majú po dvoch stretnutiach na konte štyri body rovnako ako Holanďania, s ktorými v úvode remizovali 2:2.
„Oranjes“ sú na čele tabuľky vďaka viac streleným gólom, keďže v sobotu zdolali Švédsko 5:1.
Tunisku nepomohla ani výmena hlavného trénera počas MS a po dvoch zápasoch už nemá šancu na postup do vyraďovacej fázy.
Zverenci trénera Hadžimeho Morijasua si v záverečnom dueli skupiny zmerajú sily so Švédskom, súboj je na programe v piatok o 1.00 SELČ.
V rovnakom čase sa proti sebe postavia Tunisko a Holandsko.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina F
Priebeh zápasu Tunisko - Japonsko
I. polčas:
Japonci začali zostra. Už v 2. minúte rozhodcovia chvíľku kontrolovali zákrok na Uedu v pokutovom území a len o ďalšie dve minúty neskôr otvoril skóre Kamada, ktorého pred bránou našiel Nakamura.
Výborný obranný zákrok následne predviedli stopér Bronn aj brankár Dahmen, keď situáciu preskúmaval VAR a len milimetre delili Japonsko od vedenia 2:0 už po desiatich minútach hry.
Druhý gól napokon prišiel v 31. minúte, keď sa strelou z hranice šestnástky blysol Ueda. Tlak Japonska potom mierne povolil a do konca polčasu sa do výraznejšej príležitosti nik nedostal.
II. polčas:
„Modrí samuraji“ mohli zvýšiť vedenie hneď na začiatku druhej 45-minútovky, ale Tanaka mieril z diaľky tesne vedľa. Dobrú akciu si pre zmenu vytvorili aj Tunisania, Mejbrimu však kontakt s loptou vôbec nevyšiel.
Tempo hry zostalo opäť pokojnejšie, zatiaľ čo Japonci sa smerom dopredu neponáhľali, Tunisanom sa nedarilo kombinovať a rýchlo strácali loptu.
Ak aj dúfali v zníženie, poistku v drese Japonska pridal po bleskovej akcii Dž. Itó. V závere ešte spečatil jasný triumf druhým gólom v zápase Ueda.
Hlasy po zápase
Herve Renard, tréner Tuniska: „Stále nás čaká ešte tretí zápas v skupine. Sme na majstrovstvách sveta a musíme zostať koncentrovaní. Musíme byť profesionáli až do samého konca.“
Hadžime Morijasu, tréner Japonska: „Nevedeli sme presne, čo urobia naši súperi, ale príliš sme sa na nich nesústredili. Namiesto toho sme sa dobre pripravili na to, čo sme chceli robiť my a hrali agresívne. Hráči boli schopní dosiahnuť maximálny potenciál. Mnohí japonskí fanúšikovia prišli sem do Monterrey, spievali s nami národnú hymnu a hlasito nás povzbudzovali. Ich podpora bola pre nás obrovskou vzpruhou.“