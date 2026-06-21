    Tunisko
    Tunisko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina F
    0 - 4
    0:2
    Japonsko
    Japonsko
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    Japonsko deklasovalo Tunisko s novým trénerom na MS. Bol to jubilejný duel v rámci šampionátov

    Japonský futbalista Daichi Kamada (15) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Tunisku.
    Fotogaléria (40)
    Japonský futbalista Daichi Kamada (15) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Tunisku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|21. jún 2026 o 07:57
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    Japonsko dnes zdolalo Tunisko v skupine F na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Tunisko - Japonsko 0:4 (0:2)

    Góly: 31. a 83. Ueda, 4. Kamada, 69. Dž. Itó.

    Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), bez kariet

    Diváci: 51.243

    Tunisko: Dahmen - Bronn (46. Ben Hamida), Talbi, Rekik - Valery, Skhiri (90.+1 Khedira), Hannibal, Abdi (90.+1 Achouri) - Mejbri, Tounekti (65. Chaouat) - Saad (46. Gharbi)

    Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu (79. Seko), Itakura, H. Itó - Dóan (74. Sugawara), Tanaka, Kamada (74. D. Suzuki), Nakamura (79. J. Suzuki) - D. Itó, Ueda (84. Gotó), Sano

    Japonskí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení F-skupiny na MS nad Tuniskom 4:0.

    O triumfe v mexickom Monterrey rozhodli dvojgólový Ajase Ueda, Daiči Kamada a Džunja Itó. Šlo o jubilejný tisíci zápas svetového šampionátu.

    Japonci majú po dvoch stretnutiach na konte štyri body rovnako ako Holanďania, s ktorými v úvode remizovali 2:2.

    „Oranjes“ sú na čele tabuľky vďaka viac streleným gólom, keďže v sobotu zdolali Švédsko 5:1.

    Tunisku nepomohla ani výmena hlavného trénera počas MS a po dvoch zápasoch už nemá šancu na postup do vyraďovacej fázy.

    Zverenci trénera Hadžimeho Morijasua si v záverečnom dueli skupiny zmerajú sily so Švédskom, súboj je na programe v piatok o 1.00 SELČ.

    V rovnakom čase sa proti sebe postavia Tunisko a Holandsko.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    2
    1
    1
    0
    7:3
    4
    V
    R
    2
    JaponskoJaponskoJPN
    2
    1
    1
    0
    6:2
    4
    V
    R
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    P
    V
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Tunisko - Japonsko

    I. polčas:

    Japonci začali zostra. Už v 2. minúte rozhodcovia chvíľku kontrolovali zákrok na Uedu v pokutovom území a len o ďalšie dve minúty neskôr otvoril skóre Kamada, ktorého pred bránou našiel Nakamura.

    Fotogaléria zo zápasu Tunisko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Japonský hráč Daichi Kamada (15) oslavuje svoj prvý gól tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.
    Japonský hráč Daichi Kamada (15) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.
    Japonský hráč Daichi Kamada oslavuje strelenie úvodného gólu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.
    Japonskí hráči sa osviežujú počas hydratačnej prestávky v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.
    40 fotografií
    Kaishu Sano (vpravo) a Sebastian Tounekti bojujú o loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Japonskom a Tuniskom v Guadalupe.Tréner Tuniska Hervé Renard reaguje počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Tuniský hráč Yan Valery, uprostred, a japonský hráč Ao Tanaka bojujú o loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský brankár Zion Suzuki sleduje strelu Tuniska počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tuniský hráč Hannibal Mejbri (10) kryje loptu pred japonským hráčom Takehirom Tomiyasom (22) počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom.Japonskí hráči Takehiro Tomiyasu (22), Hannibal Mejbri (10) a Daichi Kamada (15) naháňajú loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) a tuniský hráč Montassar Talbi bojujú o loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Takefusa Kubo ovláda loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Hráči Japonska pózujú na spoločnej fotografii pred zápasom skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Hráči Japonska a Tuniska si podávajú ruky pred začiatkom ich zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tréner Tuniska Hervé Renard sleduje dianie pred zápasom skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom.Hráči Japonska a Tuniska sa zoradili pred začiatkom ich zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Daichi Kamada (15) strieľa prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom.Tím Tuniska pózuje na spoločnej fotografii pred zápasom skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Tuniskí hráči reagujú na konci zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Tuniský hráč Dylan Bronn (6) utešuje spoluhráča Anisa Slimaneho (25) po zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Tuniský brankár Aymen Dahmen gestikuluje po zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Japonský hráč Kō Itakura, vpravo, objíma spoluhráča Ziona Suzukiho na konci zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Japonskí hráči oslavujú po zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Japonský tím sa zhromažďuje po víťazstve nad Tuniskom v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonskí hráči odchádzajú z ihriska po víťazstve nad Tuniskom v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tuniský hráč Sebastian Tounekti nedokázal zabrániť japonskému hráčovi Ayase Uedovi v strelení štvrtého gólu Japonska počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tuniský hráč Anis Slimane, vľavo, reaguje po tom, čo japonský hráč Ayase Ueda strelil štvrtý gól svojho tímu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje strelenie štvrtého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda, v strede, dáva štvrtý gól svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje strelenie štvrtého gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito, v strede, oslavuje so spoluhráčmi po strelení tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito, vpravo, oslavuje strelenie tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito oslavuje strelenie tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito skóruje tretí gól svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito oslavuje strelenie tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe. Fanúšikovia reagujú počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje po strelení druhého gólu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje po strelení druhého gólu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Hráči Japonska sa osviežujú počas prestávky na hydratáciu v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta proti Tunisku v Guadalupe.Tuniský hráč Hannibal Mejbri sleduje loptu počas futbalového zápasu skupiny F na Majstrovstvách sveta proti Japonsku v Guadalupe.

    Výborný obranný zákrok následne predviedli stopér Bronn aj brankár Dahmen, keď situáciu preskúmaval VAR a len milimetre delili Japonsko od vedenia 2:0 už po desiatich minútach hry.

    Druhý gól napokon prišiel v 31. minúte, keď sa strelou z hranice šestnástky blysol Ueda. Tlak Japonska potom mierne povolil a do konca polčasu sa do výraznejšej príležitosti nik nedostal.

    II. polčas:

    „Modrí samuraji“ mohli zvýšiť vedenie hneď na začiatku druhej 45-minútovky, ale Tanaka mieril z diaľky tesne vedľa. Dobrú akciu si pre zmenu vytvorili aj Tunisania, Mejbrimu však kontakt s loptou vôbec nevyšiel.

    Tempo hry zostalo opäť pokojnejšie, zatiaľ čo Japonci sa smerom dopredu neponáhľali, Tunisanom sa nedarilo kombinovať a rýchlo strácali loptu.

    Ak aj dúfali v zníženie, poistku v drese Japonska pridal po bleskovej akcii Dž. Itó. V závere ešte spečatil jasný triumf druhým gólom v zápase Ueda.

    Hlasy po zápase

    Herve Renard, tréner Tuniska: „Stále nás čaká ešte tretí zápas v skupine. Sme na majstrovstvách sveta a musíme zostať koncentrovaní. Musíme byť profesionáli až do samého konca.“

    Hadžime Morijasu, tréner Japonska: „Nevedeli sme presne, čo urobia naši súperi, ale príliš sme sa na nich nesústredili. Namiesto toho sme sa dobre pripravili na to, čo sme chceli robiť my a hrali agresívne. Hráči boli schopní dosiahnuť maximálny potenciál. Mnohí japonskí fanúšikovia prišli sem do Monterrey, spievali s nami národnú hymnu a hlasito nás povzbudzovali. Ich podpora bola pre nás obrovskou vzpruhou.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 10

    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    5 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    0 - 4
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

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    Domov»MS vo futbale 2026»Japonsko deklasovalo Tunisko s novým trénerom na MS. Bol to jubilejný duel v rámci šampionátov