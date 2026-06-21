    Tunisko
    Tunisko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina F
    0 - 4
    0:2
    Japonsko
    Japonsko
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    Historický zápas MS a aj Japonska. Nový tréner Tuniska: Prehra je pre nás bolestivá

    Japonskí hráči ďakujú fanúšikom po zápase skupiny F majstrovstiev sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.
    Fotogaléria (40)
    Japonskí hráči ďakujú fanúšikom po zápase skupiny F majstrovstiev sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|21. jún 2026 o 10:59
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    Japonci výrazne vykročili smerom k postupu medzi 32 tímov.

    Zápas skupiny F medzi Japonskom a Tuniskom (4:0) nebol len jubilejným tisícim duelom na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta, ale aj prelomovým okamihom pre ázijský futbal.

    Japonsko sa totiž stalo prvým tímom z kontinentu, ktorý strelil štyri góly v jednom zápase.

    Zverenci trénera Hajimea Moriyasua tak výrazne vykročili smerom k postupu medzi 32 tímov.

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    Japonci majú po úvodnej remíze s Holandskom 2:2 štyri body a podobne ako „Oranjes“ výrazne pozitívne skóre. O postup by ich mohla pripraviť len zhoda náhod.

    Bola tam agresivita aj dobré zakončenie

    „Dobre sme sa na tento zápas pripravili, hrali sme to, čo sme chceli. Bola tam agresivita, kreativita aj dobré zakončenie.

    V podobnom trende chceme pokračovať aj v ďalších zápasoch,“ povedal tréner Morijasu televízii DAZN a dodal, že japonskí a mexickí fanúšikovia v Monterrey boli pre tím obrovskou vzpruhou.

    Fotogaléria zo zápasu Tunisko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Japonský hráč Daichi Kamada (15) oslavuje svoj prvý gól tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.
    Japonský hráč Daichi Kamada (15) oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.
    Japonský hráč Daichi Kamada oslavuje strelenie úvodného gólu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.
    Japonskí hráči sa osviežujú počas hydratačnej prestávky v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.
    40 fotografií
    Kaishu Sano (vpravo) a Sebastian Tounekti bojujú o loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Japonskom a Tuniskom v Guadalupe.Tréner Tuniska Hervé Renard reaguje počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Tuniský hráč Yan Valery, uprostred, a japonský hráč Ao Tanaka bojujú o loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský brankár Zion Suzuki sleduje strelu Tuniska počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tuniský hráč Hannibal Mejbri (10) kryje loptu pred japonským hráčom Takehirom Tomiyasom (22) počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom.Japonskí hráči Takehiro Tomiyasu (22), Hannibal Mejbri (10) a Daichi Kamada (15) naháňajú loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) a tuniský hráč Montassar Talbi bojujú o loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Takefusa Kubo ovláda loptu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Hráči Japonska pózujú na spoločnej fotografii pred zápasom skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Hráči Japonska a Tuniska si podávajú ruky pred začiatkom ich zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tréner Tuniska Hervé Renard sleduje dianie pred zápasom skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom.Hráči Japonska a Tuniska sa zoradili pred začiatkom ich zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Daichi Kamada (15) strieľa prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom.Tím Tuniska pózuje na spoločnej fotografii pred zápasom skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Tuniskí hráči reagujú na konci zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Tuniský hráč Dylan Bronn (6) utešuje spoluhráča Anisa Slimaneho (25) po zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Tuniský brankár Aymen Dahmen gestikuluje po zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Japonsku v Guadalupe.Japonský hráč Kō Itakura, vpravo, objíma spoluhráča Ziona Suzukiho na konci zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Japonskí hráči oslavujú po zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale proti Tunisku v Guadalupe.Japonský tím sa zhromažďuje po víťazstve nad Tuniskom v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonskí hráči odchádzajú z ihriska po víťazstve nad Tuniskom v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tuniský hráč Sebastian Tounekti nedokázal zabrániť japonskému hráčovi Ayase Uedovi v strelení štvrtého gólu Japonska počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Tuniský hráč Anis Slimane, vľavo, reaguje po tom, čo japonský hráč Ayase Ueda strelil štvrtý gól svojho tímu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje strelenie štvrtého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda, v strede, dáva štvrtý gól svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje strelenie štvrtého gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito, v strede, oslavuje so spoluhráčmi po strelení tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito, vpravo, oslavuje strelenie tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito oslavuje strelenie tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito skóruje tretí gól svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe.Japonský hráč Junya Ito oslavuje strelenie tretieho gólu svojho tímu proti Tunisku počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale v Guadalupe. Fanúšikovia reagujú počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje po strelení druhého gólu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Japonský hráč Ayase Ueda (18) oslavuje po strelení druhého gólu počas zápasu skupiny F na majstrovstvách sveta medzi Tuniskom a Japonskom v Guadalupe.Hráči Japonska sa osviežujú počas prestávky na hydratáciu v zápase skupiny F na majstrovstvách sveta proti Tunisku v Guadalupe.Tuniský hráč Hannibal Mejbri sleduje loptu počas futbalového zápasu skupiny F na Majstrovstvách sveta proti Japonsku v Guadalupe.

    Dvoma gólmi nasmeroval k úspechu svoj tímu Ajase Ueda. „Konečne som hodil za hlavu sklamanie z prvého zápasu. Cítim úľavu z toho, že som dokázal skórovať.

    Myslím si, že som to teraz dokázal patrične napraviť. Potrebovali sme získať tri body a ja som rád, že som k tomu mohol prispieť,“ vravel po stretnutí držiteľ ocenenia pre hráča zápasu. 

    V opačnom rozpoložení opúšťalo štadión Tunisko. Riskantná stávka na okamžitú zmenu trénera po úvodnom debakli 1:5 so Švédskom im nevyšla.

    Výsledok odráža úplnú dominanciu Japoncov

    Štvorgólové manko musí teraz vstrebávať aj narýchlo povolaný Hervé Renard. Zázrak neurobil, Tunisko nevykročilo zo svojho tieňa, čo tréner na tlačovej konferencii priznal:

    „Táto prehra je pre nás bolestivá, ale musím priznať, že odrážala úplnú dominanciu Japoncov a rozdiel medzi oboma tímami,“ povedal francúzsky kouč v tuniských službách.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny F

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    2 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    5 - 1
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    5 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    0 - 4
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

    „Orly z Kartága“, ako sa tím prezýva, majú pred cestou domov ešte zápas s Holandskom. „Sme na majstrovstvách sveta a musíme zostať sústredení, aj keď už nehrajeme o postup,“ priznal Renard.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    2
    1
    1
    0
    7:3
    4
    V
    R
    2
    JaponskoJaponskoJPN
    2
    1
    1
    0
    6:2
    4
    V
    R
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    P
    V
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Historický zápas MS a aj Japonska. Nový tréner Tuniska: Prehra je pre nás bolestivá