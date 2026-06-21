Historický zápas MS a aj Japonska. Nový tréner Tuniska: Prehra je pre nás bolestivá

Zápas skupiny F medzi Japonskom a Tuniskom (4:0) nebol len jubilejným tisícim duelom na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta, ale aj prelomovým okamihom pre ázijský futbal.
Japonsko sa totiž stalo prvým tímom z kontinentu, ktorý strelil štyri góly v jednom zápase.
Zverenci trénera Hajimea Moriyasua tak výrazne vykročili smerom k postupu medzi 32 tímov.
Japonci majú po úvodnej remíze s Holandskom 2:2 štyri body a podobne ako „Oranjes“ výrazne pozitívne skóre. O postup by ich mohla pripraviť len zhoda náhod.
Bola tam agresivita aj dobré zakončenie
„Dobre sme sa na tento zápas pripravili, hrali sme to, čo sme chceli. Bola tam agresivita, kreativita aj dobré zakončenie.
V podobnom trende chceme pokračovať aj v ďalších zápasoch,“ povedal tréner Morijasu televízii DAZN a dodal, že japonskí a mexickí fanúšikovia v Monterrey boli pre tím obrovskou vzpruhou.
Dvoma gólmi nasmeroval k úspechu svoj tímu Ajase Ueda. „Konečne som hodil za hlavu sklamanie z prvého zápasu. Cítim úľavu z toho, že som dokázal skórovať.
Myslím si, že som to teraz dokázal patrične napraviť. Potrebovali sme získať tri body a ja som rád, že som k tomu mohol prispieť,“ vravel po stretnutí držiteľ ocenenia pre hráča zápasu.
V opačnom rozpoložení opúšťalo štadión Tunisko. Riskantná stávka na okamžitú zmenu trénera po úvodnom debakli 1:5 so Švédskom im nevyšla.
Výsledok odráža úplnú dominanciu Japoncov
Štvorgólové manko musí teraz vstrebávať aj narýchlo povolaný Hervé Renard. Zázrak neurobil, Tunisko nevykročilo zo svojho tieňa, čo tréner na tlačovej konferencii priznal:
„Táto prehra je pre nás bolestivá, ale musím priznať, že odrážala úplnú dominanciu Japoncov a rozdiel medzi oboma tímami,“ povedal francúzsky kouč v tuniských službách.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny F
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| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 15
| Skupina F | Matchday 15
„Orly z Kartága“, ako sa tím prezýva, majú pred cestou domov ešte zápas s Holandskom. „Sme na majstrovstvách sveta a musíme zostať sústredení, aj keď už nehrajeme o postup,“ priznal Renard.
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