    Tunisko
    Tunisko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina F
    1 - 3
    0:2
    Holandsko
    Holandsko
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    Holanďania potvrdili formu a ovládli skupinu. V play-off ich čaká náročný súper z Afriky

    Futbalisti Holandska oslavujú triumf nad Tuniskom na MS 2026.
    Fotogaléria (45)
    Futbalisti Holandska oslavujú triumf nad Tuniskom na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 06:01
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    Holandsko dnes zdolalo Tunisko v skupine F na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Tunisko - Holandsko 1:3 (0:2)

    Góly: 54. Mastouri - 3. Skhiri (vlastný), 7. Brobbey, 62. Van Hecke

    Rozhodovali: Garciová (Mex.) - Ramirezová (Mex.), Naranjo (Šp.)

    Diváci: 68.391

    Tunisko: Dahmen - Abdi, Ben Hamida (68. Ben Ouanes), Skhiri, Talbi, Valery - Mejbri, Khedira (67. Belhadj), Gharbi (75. Chaouat), Slimane (68. Achouri) - Mastouri (90+1. Tounekti)

    Holandsko: Verbruggen - Ake, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - Reijnders (72. Kluivert), De Jong (72. Koopmeiners), Gravenberch - Gakpo (84. Lang), Brobbey (78. Depay), Malen (72. Summerville)

    Futbalisti Holandska sa na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku stali víťazom F-skupiny.

    Vo svojom záverečnom zápase v rámci skupinovej fázy triumfovali nad Tuniskom 3:1 a so ziskom siedmich bodov idú do vyraďovacej fázy z prvého miesta. 

    Pre Tunisko sa skončilo účinkovanie na záverečnom turnaji, v troch stretnutiach neuhralo ani jeden bod.

    Holanďania položili základ úspechu v úvodnej 10-minútovke, najskôr si dal vlastný gól Ellyes Skhiri a potom sa presadil Brian Brobbey. Tunisania síce v druhom polčase znížili na 1:2 zásluhou Hazema Mastouriho, ale zisk troch bodov do tabuľky potvrdil Jan Paul van Hecke.

    Fotogaléria zo zápasu Tunisko - Holandsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Netherlands' Crysencio Summerville runs with the ball by Tunisia's Ali Abdi, center during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Netherlands' Virgil van Dijk (4) holds the jersey of Tunisia's Hazem Mastouri (9) as they battle for the ball during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Referee Katia Itzel Garcia, of Mexico, gestures at the end of the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Netherlands' Memphis Depay tries to reach the ball in front of the goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    45 fotografií
    Tunisia's Firas Chaouat (19) heads the ball over Netherlands' Denzel Dumfries (22) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries controls the ball during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans celebrate at the end of the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans celebrate a win during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans celebrate a win during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk (4) celebrates a win during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk (4) and Denzel Dumfries (22) celebrate a win during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia goalkeeper Aymen Dahmen kneels down on the pitch at the end of the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk (4) and Jan Paul van Hecke (6) celebrate a win during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Jan Paul van Hecke (6) celebrates a win during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries controls the ball next to Tunisia's Elias Achouri, right, during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Rayan Elloumi (18) looks at Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) after a loss during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Micky van de Ven, left, and Denzel Dumfries react at the end of the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Micky van de Ven, left, and Denzel Dumfries react at the end of the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Memphis Depay tries to reach the ball in front of the goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Teun Koopmeiners (20) tries to block a shot by Tunisia's Hazem Mastouri (9) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Memphis Depay tries to reach the ball in front of Tunisia's Mohamed Hadj Mahmoud, right, during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk (4) and Tunisia's Hazem Mastouri, right, leap to head the ball during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk, left, vies for the ball with Tunisia's Elias Achouri during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Firas Chaouat (19) heads the ball against Netherlands' Denzel Dumfries (22) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Cody Gakpo applauds the fans as he leaves the pitch after being substituted during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Katia Itzel Garcia of Mexico talks with Netherlands' Teun Koopmeiners (20) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Mortadha Ben Ouanes vies for the ball with Netherlands' Crysencio Summerville, right, during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Anis Slimane (25) heads the ball on a Netherlands' Jan Paul van Hecke (6) goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia goalkeeper Aymen Dahmen (16) catches the ball as he defends the goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans celebrate their third goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Hazem Mastouri (9) celebrates scoring their first goal with Mohamed Amine Ben Hmida (21) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Katia Itzel Garcia, of Mexico, officiates during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Donyell Malen (18) battles for the ball with Tunisia's Ali Abdi (2) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands head coach Ronald Koeman gestures during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Mohamed Amine Ben Hmida tries to tackle Netherlands' Denzel Dumfries during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Mohamed Amine Ben Hmida, on the ground, tries to tackle Netherlands' Denzel Dumfries during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans celebrate their third goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. 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(AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Jan Paul van Hecke (6) is congratulated by Virgil van Dijk (4) and teammates after their third goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk, center, watches the ball hit the net after his teammate Jan Paul van Hecke, background, on the ground, scored their side's third goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands goalkeeper Bart Verbruggen (1) lets the ball get past to score Tunisia's first goal by Hazem Mastouri (not pictured) during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Hannibal Mejbri (10) congratulates Hazem Mastouri (9) after scoring their first goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Zverenci trénera Ronalda Koemana si v utorok 30. júna od 03.00 SELČ zmerajú sily v šestnásťfinále v mexickom Montereyi s druhým tímom z C-skupiny, Marokom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    3
    2
    1
    0
    10:4
    7
    V
    V
    R
    2
    JaponskoJaponskoJPN
    3
    1
    2
    0
    7:3
    5
    R
    V
    R
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    1
    1
    7:7
    4
    R
    P
    V
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    3
    0
    0
    3
    2:12
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Tunisko - Holandsko

    I. polčas:

    Holandsko začalo podľa očakávania aktívnejšie a s jasnou ofenzívnou snahou.

    Hneď jeho prvá šanca priniesla gólovú radosť, po kombinačnej akcii nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány Skhiri.

    „Oranjes“ tlačili aj po otvorení streleckého účtu stretnutia a odmenení boli opäť už v 7. minúte.

    Po štandardnej situácii sa lopta dostala k Brobbeymu a 24-ročný útočník zaznamenal už tretí zásah na turnaji.

    Tuniská defenzíva bola po dvoch inkasovaných góloch v ďalších minútach kompaktnejšia, ale naďalej čelila rozbehnutému súperovi.

    II. polčas:

    Po polčasovej prestávke nepoľavila ofenzívna aktivita Holanďanov, ale na druhej strane trávnika si neustrážili súpera a v 54. minúte inkasovali.

    Mejbri našiel z rohového kopu Mastouriho a na jeho hlavičku nedokázal už Verbruggen reagovať.

    Žiadna dráma sa však nekonala, po niekoľkých minútach dodal Holandsku opätovný pokoj Van Hecke po v podstate totožnej situácii.

    VIDEO: Gól van Heckeho

    V záverečných minútach stretnutia ešte skúšalo navýšiť konečné skóre, ale Tunisko sa mohlo oprieť v bráne o istého Dahmena.

    Hlasy po zápase

    Herve Renard, tréner Tuniska: „Keď nedokážete brániť, tak vo futbale neviete urobiť nič. Boli sme vo veľmi dobrej skupine. Mali sme byť silnejší, čo sa nám nepodarilo a takýto je výsledok.“

    Jan Paul van Hecke, obranca Holandska: „Takéto zápasy chcete hrať. Sú to veľké stretnutia, preto chcete byť súčasťou majstrovstiev sveta. Myslím si, že tím je pripravený na veľký zápas a každý už vie, že ide o všetko.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 0
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    1 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    1 - 3
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

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    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko
    dnes 08:14
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    Domov»MS vo futbale 2026»Holanďania potvrdili formu a ovládli skupinu. V play-off ich čaká náročný súper z Afriky