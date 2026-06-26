Holanďania potvrdili formu a ovládli skupinu. V play-off ich čaká náročný súper z Afriky

MS vo futbale 2026 - skupina F
Tunisko - Holandsko 1:3 (0:2)
Góly: 54. Mastouri - 3. Skhiri (vlastný), 7. Brobbey, 62. Van Hecke
Rozhodovali: Garciová (Mex.) - Ramirezová (Mex.), Naranjo (Šp.)
Diváci: 68.391
Tunisko: Dahmen - Abdi, Ben Hamida (68. Ben Ouanes), Skhiri, Talbi, Valery - Mejbri, Khedira (67. Belhadj), Gharbi (75. Chaouat), Slimane (68. Achouri) - Mastouri (90+1. Tounekti)
Holandsko: Verbruggen - Ake, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries - Reijnders (72. Kluivert), De Jong (72. Koopmeiners), Gravenberch - Gakpo (84. Lang), Brobbey (78. Depay), Malen (72. Summerville)
Futbalisti Holandska sa na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku stali víťazom F-skupiny.
- ONLINE: Tunisko - Holandsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
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Vo svojom záverečnom zápase v rámci skupinovej fázy triumfovali nad Tuniskom 3:1 a so ziskom siedmich bodov idú do vyraďovacej fázy z prvého miesta.
Pre Tunisko sa skončilo účinkovanie na záverečnom turnaji, v troch stretnutiach neuhralo ani jeden bod.
Holanďania položili základ úspechu v úvodnej 10-minútovke, najskôr si dal vlastný gól Ellyes Skhiri a potom sa presadil Brian Brobbey. Tunisania síce v druhom polčase znížili na 1:2 zásluhou Hazema Mastouriho, ale zisk troch bodov do tabuľky potvrdil Jan Paul van Hecke.
Zverenci trénera Ronalda Koemana si v utorok 30. júna od 03.00 SELČ zmerajú sily v šestnásťfinále v mexickom Montereyi s druhým tímom z C-skupiny, Marokom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina F
Priebeh zápasu Tunisko - Holandsko
I. polčas:
Holandsko začalo podľa očakávania aktívnejšie a s jasnou ofenzívnou snahou.
Hneď jeho prvá šanca priniesla gólovú radosť, po kombinačnej akcii nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány Skhiri.
„Oranjes“ tlačili aj po otvorení streleckého účtu stretnutia a odmenení boli opäť už v 7. minúte.
Po štandardnej situácii sa lopta dostala k Brobbeymu a 24-ročný útočník zaznamenal už tretí zásah na turnaji.
Tuniská defenzíva bola po dvoch inkasovaných góloch v ďalších minútach kompaktnejšia, ale naďalej čelila rozbehnutému súperovi.
II. polčas:
Po polčasovej prestávke nepoľavila ofenzívna aktivita Holanďanov, ale na druhej strane trávnika si neustrážili súpera a v 54. minúte inkasovali.
Mejbri našiel z rohového kopu Mastouriho a na jeho hlavičku nedokázal už Verbruggen reagovať.
Žiadna dráma sa však nekonala, po niekoľkých minútach dodal Holandsku opätovný pokoj Van Hecke po v podstate totožnej situácii.
VIDEO: Gól van Heckeho
V záverečných minútach stretnutia ešte skúšalo navýšiť konečné skóre, ale Tunisko sa mohlo oprieť v bráne o istého Dahmena.
Hlasy po zápase
Herve Renard, tréner Tuniska: „Keď nedokážete brániť, tak vo futbale neviete urobiť nič. Boli sme vo veľmi dobrej skupine. Mali sme byť silnejší, čo sa nám nepodarilo a takýto je výsledok.“
Jan Paul van Hecke, obranca Holandska: „Takéto zápasy chcete hrať. Sú to veľké stretnutia, preto chcete byť súčasťou majstrovstiev sveta. Myslím si, že tím je pripravený na veľký zápas a každý už vie, že ide o všetko.“