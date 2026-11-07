Slovenka útočila v Hongkongu na najlepšiu desiatku. Napínavý záver vyšiel lepšie Ruske

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková.
Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková. (Autor: Facebook Slovenská triatlonová únia)
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TASR|7. nov 2026 o 09:44
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Za víťaznou Ruskou Dianou Isakovovou zaostala v cieli o 48 sekúnd.

Svetový pohár v triatlon v Hongkongu:

ženy elite:

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Krajina

Meno

Čas

1.

RUS

Diana Isakovová

55:39 min

2.

LUX

Jeanne Lehairová

+ 0 s

3.

CHN

An-čchi Chuang

+ 1 s

11.

SVK

Zuzana Michaličková

+ 48 s

49.

SVK

Ivana Kuriačková

+ 3:46 min

51.

SVK

Romana Gajdošová

+ 4:45 min

Slovenská triatlonista Zuzana Michaličková obsadila na podujatí Svetového pohára v čínskom Hongkongu 11. miesto v kategórii elite.

Za víťaznou Ruskou Dianou Isakovovou zaostala v cieli o 48 sekúnd. Ivana Kuriačková finišovala na 49. pozícii (+3:46 min.) a Romanu Gajdošovú klasifikovali na 51. priečke (+4:45).

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