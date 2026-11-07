Slovenka útočila v Hongkongu na najlepšiu desiatku. Napínavý záver vyšiel lepšie Ruske

Svetový pohár v triatlon v Hongkongu:
ženy elite:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Diana Isakovová
55:39 min
2.
Jeanne Lehairová
+ 0 s
3.
An-čchi Chuang
+ 1 s
11.
Zuzana Michaličková
+ 48 s
49.
Ivana Kuriačková
+ 3:46 min
51.
Romana Gajdošová
+ 4:45 min
Slovenská triatlonista Zuzana Michaličková obsadila na podujatí Svetového pohára v čínskom Hongkongu 11. miesto v kategórii elite.
Za víťaznou Ruskou Dianou Isakovovou zaostala v cieli o 48 sekúnd. Ivana Kuriačková finišovala na 49. pozícii (+3:46 min.) a Romanu Gajdošovú klasifikovali na 51. priečke (+4:45).