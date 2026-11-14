Mijazaki prinieslo slovenskému triatlonu pódium. Michaličková zaostala len za dvojicou

Slovenská reprezentantka v triatlone Zuzana Michaličková obsadila 3. miesto v pretekoch kategórie elite na podujatí Svetového pohára v japonskom Mijazaki.
Do cieľa dobehla v čase 59:41 minút a za víťaznou Francúzkou Ilonou Hadhoumovou zaostala o 33 sekúnd. Na druhú Číňanku Sin-jü Lin stratila iba štyri sekundy.
V súťaži sa predstavili aj ďalšie dve slovenské zástupkyne. Margaréta Vráblová skončila so stratou 1:51 min. na 22. priečke, jej krajanka Romana Gajdošová finišovala na 25. pozícii (+2:06).
1.
Ilona Hadhoumová
59:08 min.
2.
Sin-jü Lin
+29 s
3.
Zuzana Michaličková
+33 s
22.
Margaréta Vráblová
+1:51 min
25.
Romana Gajdošová
+ 2:06