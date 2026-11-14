Mijazaki prinieslo slovenskému triatlonu pódium. Michaličková zaostala len za dvojicou

Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút
Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút (Autor: Slovenský triatlon)
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TASR|14. nov 2026 o 07:56
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Na víťaznú Francúzku stratila v cieli viac než polminútu, no druhú Číňanku mala len štyri sekundy pred sebou.

Slovenská reprezentantka v triatlone Zuzana Michaličková obsadila 3. miesto v pretekoch kategórie elite na podujatí Svetového pohára v japonskom Mijazaki.

Do cieľa dobehla v čase 59:41 minút a za víťaznou Francúzkou Ilonou Hadhoumovou zaostala o 33 sekúnd. Na druhú Číňanku Sin-jü Lin stratila iba štyri sekundy.

V súťaži sa predstavili aj ďalšie dve slovenské zástupkyne. Margaréta Vráblová skončila so stratou 1:51 min. na 22. priečke, jej krajanka Romana Gajdošová finišovala na 25. pozícii (+2:06).

Svetový pohár v Mijazaki - ženy

1.

Ilona Hadhoumová

FRA

59:08 min.

2.

Sin-jü Lin

CHI

+29 s

3.

Zuzana Michaličková

SVK

+33 s

22.

Margaréta Vráblová

SVK

+1:51 min

25.

Romana Gajdošová

SVK

+ 2:06

Biatlon

Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút
Slovenskí reprezentanti Zuzana Michaličková a Mário Košút
Mijazaki prinieslo slovenskému triatlonu pódium. Michaličková zaostala len za dvojicou
dnes 07:56
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